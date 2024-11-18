Россияне остались без медалей на первом чемпионате мира по виртуальному тхэквондо

Наша команда во главе с Татьяной Мининой больше привыкла к классическим поединкам с соперниками

Российские спортсмены неудачно выступили на первом чемпионате мира по виртуальному тхэквондо, который прошел в Сингапуре. Восемь спортсменов во главе с серебряным призером Олимпийских игр Татьяной Мининой оказались за чертой призеров турнира. Но получили полезный опыт участия в набирающей популярность разновидности тхэквондо, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнир отправились восемь россиян, которые были представлены в смешанных соревнованиях двух возрастных категорий — 13—15 лет и 16 лет и старше. Самым титулованным спортсменом, попавшим в заявку сборной России, оказалась многократная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Татьяна Минина из Челябинска.





К сожалению, ни титулованной спортсменке, ни его партнерам по команде не удалось побороться за медали первого в истории чемпионата мира по виртуальному тхэквондо. Все наши земляки выбыли на ранней стадии турнира. Ближе всех к успеху оказался Тимофей Черемных, который в четвертьфинале уступил своему оппоненту в категории 13—15 лет.

«Я проиграла во втором бою. Честно скажу, до сих пор не могу понять, как работает VR-оборудование и что нужно делать, чтобы не пропускать удары и куда бить для того, чтобы заработать баллы. Система пока что тоже не идеальна, не все зависит от самого спортсмена», — отметила Татьяна Минина в своем телеграм-канале.

Челябинская спортсменка также высоко оценила организацию соревнований. Но выразила мнение, что в будущем нужно обязательно «разграничивать виртуальное и классическое тхэквондо», добавив, что ей понравился опыт участия в новом турнире.