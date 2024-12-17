Челябинские тхэквондисты завоевали 13 медалей на «Кубке Тандэма»

Соревнования в Новосибирске собрали более 500 участников из 15 регионов

В Новосибирске завершился традиционный всероссийский турнир «Кубок Тандэма» по тхэквондо ГТФ, на котором успешно выступили спортсмены Челябинской области. Восемь южноуральцев завоевали 13 медалей, а победу одержали в своих возрастных и весовых категориях Георгий Белов, Артур Могилев, Илья Мананников и Виктория Юмасултанова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская команда тхэквондистов ежегодно принимает участие в этом всероссийском турнире, который проходит в декабре в Новосибирске. В этом году «Кубок Тандэма» собрал более 500 участников из 15 регионов. Достойно в нем выступили и наши земляки, завоевавшие 13 медалей. В их активе 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

Победителями соревнований стали Георгий Белов (10—11 лет, 48 кг), Артур Могилев (15—17 лет, «стоп балл», 70 кг), Илья Мананников (15—17 лет, 70 кг) и Виктория Юмасултанова (15—17 лет, «стоп балл», 52 кг).

Отметим, что они же стали призерами в других дисциплинах тхэквондо. Помимо них медали завоевали Сергей Коблов, Игорь Лапаев и Максим Обласов. Руководитель команды и их тренер Альберт Хасанов выиграл состязания в специальной технике в категории свыше 18 лет.