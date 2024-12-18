Челябинские тхэквондисты завоевали медали на «Кубке Казанского кремля»

Спортсмены из школы «Коре» успешно выступили на всероссийском турнире

В Казани завершились всероссийские соревнования по тхэквондо, собравшие более 700 участников из 40 регионов. Большую командую на «Кубок Казанского кремля» делегировала челябинская спортшкола «Коре». Наши земляки завоевали 21 награду, в том числе 5 — высшей пробы, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Состязания тхэквондистов в Казани прошли в трех возрастных группах — среди юношей и девушек 12—14 лет, юниоров и юниорок 15—17 лет, а также мужчин и женщин старше 18 лет. В каждой из них челябинские тхэквондисты поднялись на пьедестал почета.

Победителями соревнований среди юниоров стали Илья Герасименко и Варвара Пабст, в турнире среди юношей и девушек 12—14 лет выиграли золото Полина Спиридонова, Диана Симонова и Варвара Грязнова. Кроме того, еще 16 наших земляков стали призерами соревнований.

Отметим также, что среди взрослых спортсменов поднялись на пьедестал почета Александр Карпов (серебро, 63 кг), Виталий Кормильцев (серебро, 54 кг) и Максим Жилин (бронза, 80 кг).

Всероссийский турнир «Кубок Казанского кремля» проводился в столице Татарстана впервые. Он получился очень представительным по уровню и составу участников. В нем выступили практически все сильнейшие тхэквондисты страны.