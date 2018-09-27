/ Фигуристы из Страны восходящего солнца научат южноуральцев кататься на коньках

Челябинск готовится к фестивалю японской культуры

Фестиваль японской культуры в Челябинске будет проходить в течение месяца, с 14 октября по 14 ноября. Мероприятие приурочено к Году Японии в России. В программе фестиваля мастер-классы, встречи, демонстрации, концерты, лекторий, образовательные выставки.

Это действительно историческое событие, которое проходит в перекрестный год, состоится впервые за всю историю русско-японских отношений. — сообщила Наталья Смирнова, председатель челябинского отделения общества Россия-Япония.

Фестиваль начнется с русско-японского концерта «Звуки Родины», который пройдет в филармонии 14 октября. Программу составят произведения японского композитора Хироми Яно: обработки русских и японских народных песен, шедевры мировой классики. Музыкант сыграет на фортепиано в сопровождении балалайки.

15 октября пройдут мастер-классы и демонстрации по культуре японской кухни, а также по фигурному катанию от японских мастеров.

6 ноября состоится японский спектакль «Сотоба Комати», в рамках которого пройдет танцевальное представление и моноспектакль.

Город сможет познакомиться с уникальными людьми. Это Юко Кавагути, известная фигуристка, Аки Накагава, специалист по японской традиционной кухне, дуэт Хироми Яно с мужем Дмитрием Наумовым. Наша цель — показать абсолютно разные стороны, разных людей, которые объединены одной культурой. — рассказала сайту 1obl.ru Наталья Смирнова.

Фестиваль японской культуры проходит на Южном Урале впервые. Организаторы считают, что данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее развитие японско-российских отношений.