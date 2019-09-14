Российские спортсмены завоевали первые медали на Гран-при по фигурному катанию

Они успешно выступили в соревнованиях среди пар и юниоров.

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В Челябинске вчера, 13 сентября, российские спортсмены завоевали первые медали на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Фигуристы успешно выступили в соревнованиях среди пар и юниоров, завоевав полный комплект наград.

Во второй день соревнований впервые на лед вышли юниорки. Среди них была и Камила Валиева, одна из самых перспективных звезд мирового фигурного катания. Она показала лучший результат в короткой программе — 73,56 балла. Российские фигуристки Ксения Синицына и Виктория Васильева также показали хорошие результаты: 73,04 балла и 67,04 балла.

Весь комплект наград завоевали российские фигуристы в соревнованиях среди пар и юниоров.

«В парах золотые медали завоевала пара Ксения Ахантева и Валерий Колесов —185,05 балла. Второе и третье места завоевали соответственно Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — 178,31 и Диана Мухаметзянова и Илья Миронов — 171,88», — сообщает пресс-служба Министерства спорта Челябинской области.

За победу в состязаниях юниоров боролись только российские фигуристы. По итогам состязания первое место занял Петр Гуменник — 222,14 балла, второе — Артур Даниелян — 221,93 балл, а третье место завоевал Илья Яблоков — 207,68 баллов.

Отметим, что сегодня, 14 сентября, состоится последний день соревнований.

Напомним, что на четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию в Челябинске собрались более 200 спортсменов из 32 стран. По итогам всех этапов будет определен состав спортсменов, которые выступят в финале Гран-при. Он состоится в Турине, с 5 по 8 декабря.