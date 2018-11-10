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/ Тхэквондистка из Челябинска завоевала серебро на турнире в Польше

Тхэквондистка из Челябинска завоевала серебро на турнире в Польше

Девушка потерпела поражение лишь в финале турнира.
сегодня в 13:17
  |  Спорт

Тхэквондистка из Челябинска Анастасия Бакланова стала серебряной медалисткой первенства Европы среди молодежи до 21 года в Варшаве. Отметим, всего нашу область на данных соревнованиях представляли 8 спортсменов.

По итогам первого дня обладательницей серебряной награды стала ученица Сергея и Дениса Филимоновых Анастасия Бакланова. Мастер спорта России, воспитанница челябинского спортклуба тхэквондо «Прайд», выступала в весовой категории 73 кг. Анастасия блестяще провела предварительные и полуфинальные бои, уступив всего один балл в финале. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

В первом поединке Анастасия выиграла спортсменку из Турции Нури Коркут со счетом 14:10. Во втором — со счетом 12:0 оказалась сильнее представительницу Германии Дарижи Хусович. В третьем бою челябинка выиграла серебряного призера первенства мира француженки — Мари Поли, 14:9; в четвертом, полуфинальном поединке, со счетом 8:4 взяла реванш у победителя Спартакиады молодежи России 2018, подруги по команде Кристины Дюбиной.

В финальном поединке Анастасия Бакланова уступила Дорис Поле. Бой девушек закончился со счетом 7:8 в пользу хорватской тхэквондистки.

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