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Челябинск примет участников Всероссийских спортивных игр среди школьников

Подробнее о состязаниях расскажут во время прямой трансляции.
сегодня в 07:25
  |  Спорт

Челябинск станет центром Всероссийских школьных спортивных игр. Торжественное открытие состоится в гостинице «Малахит». Уже сегодня свое участие подтвердили более 300 жителей из 30 регионов РФ. Командам предстоит состязаться в нескольких видах спорта: бадминтону (дисциплина: пара-микст), баскетболу 3×3, лёгкой атлетике (эстафеты), тэг-регби 5×5, а также в конкурсной программе фотоконкурса «История наших игр», «Спортивные баттлы» и домашнем задании «Видеоролики». Подробнее о соревнованиях расскажут сегодня, 4 октября, во время прямой трансляции на сайте 1obl.tv.

В пресс-центре выступят начальник Управления допобразования и молодежной политики Министерства образования Челябинской области Елена Сидорчук, директор областной детско-юношеской спортивной школы Юрий Логинов, руководитель спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Челябинской области Алексей Беленков, Ольга Шаргина, победительница первенства мира по легкой атлетике, рекордсменка России по ходьбе. — комментирует организатор прямой трансляции.

Эксперты расскажут, о том, почему Олимпийские игры начинаются в школе, как попасть в лучшие команды России, кто представит Челябинскую область на региональном этапе и почему такие крупные всероссийские состязания проводятся именно в столице Южного Урала. Начало онлайн-трансляции в 10:00.

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