/ Турнир по тхэквондо «Братишка» прошел в Магнитогорске

Соревнования проводились в 11-й раз.

В Магнитогорске вновь прошел турнир по тхэквондо «Братишка». Нынешние соревнования стали 11-ми по счету и приняли более 1000 участников в 4 возрастных группах.

Турнир проходил во дворце спорта имени Ивана Ромазана, в котором параллельно работали 6 кортов. На них и состоялись личные состязания и командный турнир «стенка на стенку» по формуле ТК5, когда спортсмены выходят на бой один за другим так, что в поединке участвуют все участники команды.

Турнир отличается тем, что стоит в едином календарном плане союза тхэквондо России, на нем присваивают звания кандидатов и мастеров спорта. Все близлежащие регионы и многие другие субъекты Российской Федерации с удовольствием приезжают к нам. Он единственный на Южном Урале, в котором участвуют более 1000 спортсменов, как детей, так и взрослых. Соревнования проводятся в память о воинах, павших в горящих точках. Мы несем эту нотку патриотизма и будем придерживаться данного направления в дальнейшем. — подчеркнул исполнительный директор федерации олимпийского тхэквондо Магнитогорска Дмитрий Лем.

Особенностью проведения турнира «Братишка» в 2018 году — совмещение его с чемпионатом УрФО, который стал отборочным для формирования команды округа на чемпионат России 2019 года.

В личных соревнованиях разыгрывались награды в двух видах олимпийского тхэквондо — поединках «керуги» и техническом комплексе «пхумсэ». Тхэквондисты Челябинской области заработали более сотни наград, однако на правах хозяев решили не участвовать в командном зачете. Таким образом, первое место заняла сборная спортсменов из Башкортостана. Второе место досталось бойцам Самарской области, третье — Свердловской.

В командном турнире «стенка на стенку» сборная нашей области также решила отказаться от чемпионства в пользу серебряных наград. Победителями этих соревнований стали спортсмены из Нижнего Тагила. А бронзовые медали разделили команда «Микс» из представителей Башкирии и Самарской области и команда Ямала.