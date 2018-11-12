/ Южноуральцы заняли призовые места на первенстве Европы по Тхэквондо

Две серебряные и одну бронзовую медаль привезли спортсмены.

11 ноября в Польше закончилось первенство Европы по олимпийскому тхэквондо среди молодежи до 21 года. Три южноуральских спортсмена привезли медали с соревнования.

Серебряную медаль получила мастер спорта России Анастасия Бакланова — воспитанница челябинской школы «Юный Динамовец», подопечная Сергея и Дениса Филимоновых. Девушка уступила один балл спортсменке из Хорватии в финальном поединке.

Валерия Мокеева — школа «Корё», тренер Александр Коптеев. Спортсменка получила серебряную медаль: успешно провела 5 боев, но в последнем поединке над ней одержала победу представительница Норвегии.

Бронзовую медаль привез Антон Гребенюк, спортивная школа «Буревестник», воспитанник тренеров Дмитрия Тарасова и Марии Чугаевой. В полуфинале он уступил будущему чемпиону турнира, россиянину Сармату Тцакоеву.