Новые дома в Чурилово осмотрел Алексей Текслер

Туда будут переселять семьи из ветхого жилья, а также детей-сирот.

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Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новые дома в микрорайоне Чурилово, куда будут переселять южноуральские семьи из ветхо-аварийного жилья, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

Речь идёт о домах №№ 61 и 61б по улице 2-ая Эльтонская. Сюда переедут 277 семей из Челябинска, Коркино и Копейска, а также дети-сироты. Расположение домов удобное — рядом и детская площадка, и спортивная площадка, места для парковки, работающий детский сад. В скором будущем там также будут построены второй детский сад и школа.

«Микрорайон Чурилово новый, бурно развивается, параллельно создаётся социальная инфраструктура. Здесь во дворе есть детская площадка, проведено благоустройство, городская администрация заасфальтирует междворовые проезды. Нацпроект „Жильё и городская среда“, как и все другие проекты, держу на личном контроле. У нас большие задачи: до 2024 года переселить из ветхо-аварийного жилья 13,5 тысяч жителей региона. Также на сегодняшний день 3200 ребят, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на жилье. Планомерно будем их расселять, это важная социальная задача»,— сообщил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор поставил задачу активнее переселять жителей аварийных домов. На эти цели в этом году Алексей Текслер направил 2 миллиарда рублей из регионального бюджета, и ещё 454 миллиона рублей получено из федерального бюджета от Фонда содействия реформированию ЖКХ.