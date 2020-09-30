Первый тур чемпионата России по водному поло принимает Златоуст

«Динамо-Уралочка» проведёт пять матчей.

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Первый тур чемпионата России по водному поло в ближайшие дни примет Златоуст. В воде центра олимпийской подготовки «Уралочка» местная команда с 3 по 7 октября проведёт пять матчей.



Первая игра «Динамо-Уралочки» в рамках чемпионата России по водному полу 2021 года состоится в субботу, 3 октября. В этот день южноуральские спортсменки сыграют против команды «Айша Биби» из Казахстана. В воскресенье, 4 октября, ватерполистки из Златоуста встретятся с «Дианой» из Санкт-Петербурга. 5 и 6 октября «Динамо-Уралочка» выявит сильнейшего в поединках против команд «Спартак-Волгоград» и сборной ХМАО. Завершится тур 7 октября матчем с ВК «ЮГРА» из Ханты-Мансийска.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата России, который из-за пандемии завершился досрочно, команда из Златоуста заняла второе место. Кроме того, составы «Динамо-Уралочки» стали чемпионками сразу в трёх возрастных категориях первенств России до 15, до 17 и до 19 лет. Отметим, что в этом году «Динамо-Уралочка» отметила своё 35-летие.