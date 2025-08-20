Хоккейный клуб «Трактор» запустил продажу билетов на Кубок губернатора — 2025

Посетить предсезонный турнир болельщики смогут за символическую цену

Сегодня, 20 августа, стартовала продажа билетов на Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. В этом году турнир пройдет в арене «Трактор» с 25 по 28 августа, в нем примут участие четыре команды, в том числе и наша «черно-белая» дружина, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Приобрести билеты на предсезонный хоккейный турнир в Челябинске можно за символические 300 рублей. При этом цена на дневные игры (без участия ХК «Трактор») составляет 100 рублей. Предусмотрены также скидки для детей, инвалидов II и III группы, а также пенсионеров и участников СВО.

Напомним, что в этом году в Кубке губернатора Челябинской области по хоккею сыграют четыре команды. Помимо хозяев турнира, за трофей поборются хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Это будет единственный предсезонный турнир для «Трактора», он станет генеральной репетицией для команды перед началом регулярного чемпионата КХЛ — 2025/2026.

Возрастное ограничение: 0+