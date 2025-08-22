Александр Кадейкин назначен капитаном челябинского «Трактора» в сезоне‑2025/2026

Его выбрали хоккеисты в ходе командного голосования

В челябинском «Тракторе» определились с капитаном команды, им стал нападающий Александр Кадейкин. Такую роль он получил по результатам командного голосования. Стали также известны и ассистенты капитана, в этом списке значатся четыре хоккеиста, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Ассистентами капитана ХК «Трактор» в предстоящем сезоне станут Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Сергей Телегин и Григорий Дронов.

Что касается Александра Кадейкина, то его победа в ходе командного голосования не вызывает вопросов. Хоккеист обладает лидерскими качествами, хорошо проявил себя в прошлом сезоне, который стал для него самым успешным в карьере. В регулярном чемпионате КХЛ Александр Кадейкин набрал 47 (25 + 21) очков в 67 играх.

Напомним, что уже в понедельник, 25 августа, стартует предсезонный турнир с участием «Трактора». Наша команда поборется за Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками «черно-белых» на домашнем турнире станут хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи».