Магнитогорские студенты стали призерами Международного фестиваля университетского спорта

На соревнованиях по настольному теннису в одиночном разряде победил Денис Ивонин

В Екатеринбурге подходит к завершению Международный фестиваль университетского спорта, собравший около 4000 спортсменов из 36 стран. В соревнованиях по настольному теннису успешно выступили студенты магнитогорского университета им. Носова. На их счету четыре медали, в том числе золото, которое завоевал в одиночном разряде Денис Ивонин, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «Готов к труду и обороне».

В состязаниях по настольному теннису студенты МГТУ им. Носова завоевали шесть медалей — одну золотую и три бронзовые. Победителем соревнований в одиночном разряде стал Денис Ивонин. Здесь же третий результат показал Дамир Ахметсафин. В женском турнире бронзовые медали на счету Элизабет Абраамян и Марии Тайлаковой.

В общей сложности на Международном фестивале университетского спорта студенты МГТУ завоевали 12 медалей, в том числе 3 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. Напомним, что на состязаниях в Екатеринбурге представлены 14 видов спорта. Фестиваль завершится 31 августа.