200 тысяч в месяц — цена успеха юной теннисистки из Челябинска

Помощь родителей позволяет 14‑летней Валерии Галяевой входить в топ‑12 лучших юниорок России

В Челябинске зажглась новая звездочка в большом теннисе. 14-летняя Валерия Галяева после победы на турнире «Олимпийские надежды России» вошла в топ-12 теннисисток страны по своему возрасту. Однако выйти на еще более высокий уровень ей сложно из-за отсутствия финансирования. Аренда теннисных кортов, персональные занятия с тренером, покупка инвентаря и экипировки, поездки на соревнования — все это оплачивается родителями спортсменки. По словам главы семейства, ежемесячно содержание дочки обходится ему около 200 тысяч рублей. Корреспондент Первого областного информагентства побывал в гостях у семьи Галяевых, чтобы осознать всю проблему в подготовке теннисиста высокого уровня в Челябинске.

Ждали мальчика, а родилась девочка

Семья Галяевых многодетная. У родителей, Светланы и Артема, пятеро детей, и все — девочки! По вечерам, когда все в сборе, в трехкомнатной квартире на северо-западе города становится шумно и многолюдно. Все рассаживаются по местам и за ужином делятся тем, как прошел их день. И даже маленькая Арина принимает в этом участие. Ей всего один годик, но за всем происходящим она наблюдает со стороны.

Я смотрю на эту идиллию, и сразу вспоминается культовая советская кинолента «Невероятные приключения итальянцев в России». Там один из героев постоянно звонил своей беременной супруге в Италию с надеждой, что она наконец-таки родит ему мальчика. Кстати, вопрос вам на засыпку: помните, сколько дочерей у этого итальянца?

«У нас немного другая история. Девочкам своим очень рад. Хотя… На пятого ребенка решились после того, как УЗИ показало, что с вероятностью 90% будет мальчик. Даже имя ему успели придумать. Но что-то врачи недоглядели там. Родилась девочка», — рассказывает Артем Галяев.

Валерия (14 лет), Маргарита (11 лет), Вероника (6 лет), Елизавета (4 года) и Арина (1 год)… Для того чтобы я не запутался, родители идентифицируют их мне по номерам: «Они у нас все хорошие, четвертая только с характером, не дает нам расслабиться».

«Мы пятого ребенка не планировали. Я склонялась к тому, что хватит, пора остановиться. Но папа, узнав „прогноз“ от врача, загорелся. Да, я тоже хотела мальчика, но мне и с девочками хорошо. Они мне во всем помогают. Хлопоты не дети доставляют, а теннис. Он кардинально изменил всю нашу жизнь, каждый день в сумасшедшем ритме крутимся как белки в колесе», — говорит Светлана.

В бесплатной школе физкультура, а не спорт

Валерия пришла в теннис, как считается, в позднем возрасте, в девять лет. Поначалу вместе с сестрой Ритой ходила на занятия по спортивным бальным танцам. Но с партнером не повезло, до уровня Леры он недотягивал. В конечном счете девочка охладела к этому виду спорта. А тут папа, сам бывший лыжник, нашел какой-то вариант и сам предложил попробовать свои силы в теннисе.

У Валерии глаза загорелись после первой же тренировки. Ей не просто понравился этот вид спорта, она в него влюбилась. Стала заниматься в муниципальной школе имени Бориса Маниона, что в лесопарковой зоне города, рядом со стареньким ДС «Динамо». Получила базовые навыки, стала двигаться дальше.

Отец увидел, что в какой-то момент дочка остановилась в развитии: групповые тренировки не могли дать Лере профессионального роста. С этого момента и началось первое серьезное финансовое вложение в будущее спортсменки. Здесь же, при спортшколе нашли хорошего тренера, стали с ним заниматься индивидуально, чуть позже — арендовать свободные теннисные корты в разных частях города. Экипировка спортсменки, покупка ракеток, струн для них, теннисных мячей — все это легло на плечи родителей.

«Школа-то муниципальная, то есть дети в ней тренируются бесплатно. Но это физкультура, а не спорт высших достижений. Есть у нас региональная федерация тенниса, но чем она занимается — ума не приложу. В ней не готовят спортсменов высокого уровня. Не потому, что не хотят, а не могут себе этого позволить. Я все понимаю и не прошу компенсировать все траты, которые мы выделяем на нашу девочку. Говорю им — помогите хотя бы с арендой площадок для тренировок. Неужели городу не нужна готовая спортсменка топ-уровня?» — задает себе риторический вопрос Артем Галяев.

По подсчетам отца спортсменки, ежемесячно занятия дочки обходятся ему примерно в 200 тысяч рублей. И это без учета поездок на соревнования. Теннисных ракеток у профессионального спортсмена должно быть две-три. Каждая — от 17 до 20 тысяч рублей. Каждые год-два ракетки приходиться менять: ребенок растет.

Ежемесячно уходит около 15 тысяч рублей на закупку теннисных мячей Babolat. Плюс струны для ракетки: 200 метров хватает на четыре месяца — еще минус 20 тысяч рублей. Ну и отдельная часть расходов — ежедневные индивидуальные занятия с тренером на арендованном корте. В зависимости от сезона и графика спортсменка тренируется от 26 до 36 часов в неделю. Вот так и набегает кругленькая сумма.

Поражения приносят больше пользы, чем победы

Надо отметить, что все эти вложения не напрасны. За четыре года тренировок Валерия Галяева совершила гигантский скачок в своем развитии. Успехи, конечно же, не пришли сразу. Около двух лет ушло на то, чтобы выйти на всероссийский уровень. А там на этапах RTT (Russian Tennis Tour) у Леры на первых порах мало что получалось. Из-за низкого рейтинга попадала в первом же круге на «сеяных» (то есть сильных) соперниц и выбывала из турниров. Возможно, такой вот неудачный опыт мог бы сломать психику спортсменке. Но отец думал иначе.

«Если хочешь расти, должен получать и такой опыт. Я выбирал для Леры турниры с сильным составом участников. И ездил с ней на них, не особо рассчитывая на успех. Даже поражения в играх с топовыми соперницами дают больше пользы, чем победы над посредственными игроками», — считает отец спортсменки.

Так, набивая шишки, Лера потихоньку начала подниматься в рейтинге российских теннисисток-юниорок. А качественный скачок наверх совершила в 2021 году. Заняла призовые места на международных турнирах в Армении и Турции, выиграла Europa Open в Сербии, Сочи и Балашихе, на стабильно высоком уровне стала выступать на этапах RTT. В сезоне-2021/22 Валерия Галяева едва ли не каждый месяц выезжала на какие-нибудь соревнования.

И если поначалу в поездках на соревнования ее сопровождал отец, то теперь эта роль перешла к маме. Взяв декретный отпуск, Светлана брала с собой и совсем еще маленькую Арину. На этом архивном фото сладко спит в теннисной сумке под ракетки Лиза, четвертая по счету дочка в семье Галяевых.

Сейчас Валерия Галяева занимает 12-е место в рейтинге лучших теннисисток России по своему возрасту. Она показывает свою комнату, которую делит с сестрой. На полке многочисленные кубки и медали. В центре — телевизор, по которому идет запись трансляции турнира Большого шлема Australian Open.

«Мне мужской теннис больше нравится, он силовой. Если говорить о женском теннисе, то мне импонирует стиль игры Иги Швентек и Елены Рыбакиной. Но я смотрю матчи не только интереса ради. Стараюсь находить сильные стороны у теннисистов, слежу за их техникой, стремлюсь почерпнуть от них что-то новое», — говорит Лера.

Ее мечта — пробиться на турниры WTA Tour, выходить на корт против сильнейших теннисисток мира. Но понимает, что пробиться туда очень сложно. Многие ее сверстницы сейчас тренируются в престижных теннисных академиях в Европе. И многие нынешние звезды мирового тенниса, в том числе из России, в юном возрасте проходили там обучение.

Кстати, далеко за примерами ходить не надо. В том же Челябинске подобный опыт есть у Екатерины Александровой. Спортсменка, входящая в топ-50 мирового рейтинга, в 10-летнем возрасте вместе с семьей уехала в Европу, чтобы затем стать первой ракеткой России.

База и корты есть, большого тенниса — нет

Интересно, что в Челябинске есть хорошая материально-техническая база для занятий теннисом. Да-да, есть немало теннисных кортов, чуть ли не в каждом районе города. Причем хорошего качества и уровня. На общем фоне выделяется муниципальная база на озере Смолино, закрепленная за СШОР им. Маниона. Там пять прекрасных теннисных кортов. Есть подобные площадки в Тарасовке, ЮУрГУ, «Жемчужине» на улице Российской, «Мегаспорт» на Комсомольском проспекте, «Рэкком» на Энгельса и т. д.

«Все они заняты с утра до вечера, время под Леру найти не можем. Два раза в неделю по два часа она занимается персонально с тренером в школе Маниона. Но ей надо по четыре-шесть часов в день тренироваться. Каждый раз голову ломаем — где бы арендовать свободный корт. С удивлением для себя обнаружили, что в городе очень много людей играют в теннис. Это в основном любители. Им интересней после работы не в тренажерный зал сходить, а ракеткой помахать», — говорит Светлана Галяева.

Получается, что в Челябинске есть условия для тренировок, есть хорошая база и корты, а большого тенниса — нет. Но все это относительно и субъективно. Родители морально готовы к тому, чтобы бросить все и переехать туда, где у дочки будут все возможности для роста, то есть в Казань или Москву. В столице Татарстана, например, к Всемирной универсиаде в 2013 году построили «Академию тенниса» с современной материально-технической базой. Там 35 (!) кортов: 8 закрытых и 27 открытых с разными покрытиями (грунт, трава, хард).

«Нас звали туда полтора года назад. Но мы к такому шагу еще не были готовы. Там детей обеспечивают всем необходимым, есть соответствующее финансирование. Недавно советовались с супругой и пришли к выводу, что готовы бросить все и уехать в Казань. Я смотрю на Леру и вижу, что еще чуть-чуть — и она упрется в потолок. Скоро мы не сможем ей помочь выйти на новый уровень. Но еще теплится надежда, что добиться успеха в теннисе можно и в Челябинске», — размышляет Артем Галяев.

Большой теннис — это еще и большие деньги. Пример семьи Галяевых и их дочки еще раз убеждает в том, что это спорт высших достижений — для избранных. Особенно если есть цель добиться чего-то серьезного. В Челябинске нет возможностей (прежде всего логистических), чтобы готовить профессиональных теннисистов «с нуля» и до уровня турниров Большого шлема.

Возможно, региональному Минспорту или городскому управлению по ФКиС нет смысла ставить такие задачи. Но помочь тем, кто к этому стремится и ради этого готов вкладывать свои средства, — об этом можно и нужно думать. Хотя бы потому, что победы и успехи одного известного спортсмена прямым образом отражаются на развитии массового спорта.