Чемпионат России по легкой атлетике скоро стартует в Челябинске

Это будет первое крупное спортивное мероприятие, после снятия ограничений из-за COVID-19.

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В Челябинске вскоре стартует чемпионат России по легкой атлетике. Мероприятие будет проходить с 8 по 11 сентября. Она станет первым крупным соревнованием, которое проведут после снятия ограничений из-за COVID-19. Чемпионат состоится при условии соблюдения всех профилактических мер.

На стадионе имени Елены Елесиной встретятся спортсмены со всей России, которые будут соревноваться по 23 дисциплинам. Зрители могут беспрепятственно посетить чемпионат, вход — свободный. Единственное обязательное условие — наличие маски.

«Мы ранее неоднократно говорили о своем желании принять сильнейших легкоатлетов страны. Год назад во время визита главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского в Челябинск мы заявили о своей готовности провести соревнования на самом высоком уровне. Надеялись выиграть право на проведение турнира в 2021 году. В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата России по легкой атлетике-2020 неоднократно переносилось. И сейчас, получив предложение провести турнир в Челябинске, было бы неправильно упустить такой шанс», — прокомментировал ситуацию министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Соревнования будут длиться 4 дня, благодаря этому получится соблюдать все необходимые профилактические меры. Для того, чтобы выдерживать социальную дистанцию, на одном объекте разрешается собираться не более чем 50 спортсменам. В каждый из дней проведут всего часть дисциплин, чтобы избежать скопления людей.