Новые заводы построят в Верхнем Уфалее

Их строительство анонсировал Алексей Текслер во время визита на промышленную площадку.

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Несмотря на то, что на часах ещё десять утра, губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже посетил бывший никелевый завод в Верхнем Уфалее и принял важное решение. По словам главы региона, на его месте появится два новых предприятия на более чем тысячу рабочих мест.

Одним из них станет Цинковый электролизный завод. Как сообщают в пресс-службе правительства области, ООО «Полимет Инжиниринг» инвестирует в проект более 21,4 миллиарда рублей. Производительность предприятия составит 120 тысяч тонн металлического цинка в год, что позволит ему стать вторым в России по мощности производства цинка. Всего на заводе будет 820 рабочих мест, средняя зарплата составить около 56 тысяч рублей.

«Вторым предприятием станет завод по производству мелющих шаров. Компания ООО „Формат-ЕК“ инвестирует в проект более 5 млрд рублей. Завод сможет ежегодно выпускать 246 тысяч тонн мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. На производстве планируется смонтировать 6 технологических линий для выпуска шаров различного диаметра от 30 до 140 мм»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На этом предприятии будет создано 240 рабочих мест со средней зарплатой около 55 тысяч рублей. Как отметили в правительстве, за двадцать лет общий объём налоговых инвестиций с двух новых предприятий составит 26 миллиардов рублей. Завершить строительство планируется летом 2022 года.

Отметим, что заводы будут строиться с применением наилучших современных технологий, что позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Проекты будут представлены общественности в рамках проведения общественных обсуждений. Затем их отправят на необходимые экспертизы.