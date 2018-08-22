/ Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск

Экс-чемпионы станут гостями вечера бокса.

Майк Тайсон прилетит в Челябинск на турнир по боксу. Знаменитый боец и член зала боксёрской славы посетит столицу Южного Урала во второй раз. Вместе с «Железным Майком» на соревнованиях будет присутствовать другой прославленный боец, Константин Цзю. Об этом сообщили организаторы турнира.

«Железный Майк» уже во второй раз прилетит в Челябинск — в феврале он посетил бой российского бойца Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса и заложил камень в фундамент будущего физкультурно-оздоровительного центра в Коркино строительством которого занимается «Русская Медная Компания». — говорится в заявлении организаторов.

Напомним, боксёрский турнир состоится 7 сентября в ледовой арене «Трактор». Кроме боя Дениса Лебедева в поединке встретятся обладатель титулов WBC Silver и WBO youth Заур Абдулаев и американский боксер Генри Ланди. Этот бой будет титульным. На домашней арене выступят челябинские боксёры Алексей Евченко и Евгений Павко.