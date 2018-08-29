/ Майк Тайсон и Костя Цзю откроют спорткомплекс в Коркино

Сотни ребят смогут тренироваться в новом здании.

Легендарные спортсмены Майк Тайсон и Костю Цзю откроют боксёрский центр в Коркино. Вместе с ними на церемонии будет присутствовать Чемпион мира WBO Руслан Проводников. Организаторы отмечают, что именно Тайсон и Цзю в феврале 2018 дали старт строительству комплекса.

Интересно, что Тайсон и Цзю в феврале этого года заложили первый камень в фундамент будущего спорткомплекса, а уже в августе они дадут старт первой тренировке для юных спортсменов. За полгода на двух гектарах появились здание спорткомплекса, беговые и велосипедные дорожки, площадки для волейбола, мини-футбола и воркаута. В здании площадью 2500 кв.м. разместились залы для контактных видов единоборств, дзюдо и игровых видов спорта. — говорится в заявлении организаторов.

Отметим, что боксёры станут гостями турнира, который пройдёт 7 сентября в ледовой арене «Трактор». В главном бою вечера сразятся суперчемпион WBA россиянин Денис Лебедев и турецкий боец Хинзи Алтункая. Кроме того, особый интерес для челябинской публики будут представлять бои местных боксёров Алексея Евченко и Евгения Павко. Организатором турнира выступает компания RCC Boxing Promotions.