Тайбоксеры Челябинской области завоевали 15 медалей на первенстве России

А Веру Негодину признали лучшим судьей соревнований

На первенстве России по тайскому боксу в Кемерово успешно выступили спортсмены Челябинской области. Они завоевали 15 медалей различного достоинства, в том числе две — высшего достоинства. Победителями соревнований стали Александр Глаголев и Виктория Федюхина, а Вера Негодина была признана лучшим судьей первенства, сообщает региональная Федерация тайского бокса.

В первенстве России приняли участие сильнейшие юниоры и юниорки страны. Большую команду отправила на турнир региональная Федерация муайтай. Южноуральские бойцы в Кемерово завоевали 15 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Победителями первенства России стали Александр Глаголев (категория 18 лет — 23 года) и Виктория Федюхина (16—17 лет). Серебряные медали в активе у Максима Звонарева, Александра Быковских, Андрея Глаголева (все — 16—17 лет), Софьи Усовой (14—15 лет) и Яны Ивлиевой (10—11 лет).

Бронза на счету Виталия Филиповского и Игоря Болгарского (оба — 18—23 лет), Матвея Неретина и Ярослава Балакина (16—17 лет), а также Льва Парфентьева, Ибрагима Ибрагимова, Дарьи Халдиной (все — 14—15 лет) и Марины Водянниковой (12—13 лет).

Отметим, что на соревнованиях в качестве рефери работала и завершившая карьеру спортсменки Вера Негодина. Одна из самых титулованных тайбоксерш Челябинской области, чемпионка Европы и призер чемпионата мира на турнире в Кемерово была признана лучшим судьей.