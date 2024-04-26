Челябинки завоевали три медали на первенстве России по тайскому боксу

В соревнованиях приняли участие 800 спортсменов из 53 регионов

Три южноуральские спортсменки стали призерами первенства России по тайскому боксу, прошедшему в Подмосковье. Победу на соревнованиях одержали Ева Усатова и Марина Водянникова, а серебряная награда досталась Софье Клесовой. Первенство страны собрало более 800 участников из 53 регионов, сообщает региональная федерация тайского бокса.

На соревнованиях в селе Покровском Московской области на ринг вышли сильнейшие тайбоксеры страны в возрасте от 10 до 15 лет. В течение шести дней они боролись за награды соревнований и возможность войти в состав юниорской сборной России по муайтай.

Достойно представили регион южноуральские тайбоксеры. В их активе две золотые и одна серебряная медали. Их завоевали девушки. Так, победительницами соревнований стали Ева Усатова (63,5 кг, тренер Николай Шумков) и Марина Водянникова (52 кг, тренеры Иван Рябов и Ирина Кузина). Серебряным призером стала Софья Клесова (52 кг, тренер Иван Рябов).

Отметим, что все наши спортсменки были представлены в возрастной категории 12—13 лет.