Челябинский тайбоксер Дмитрий Ковтун одержал победу в турнире в Бангкоке

Он успешно дебютировал в промоушене ONE Championship, выиграв у Феррари Фэйртекса

Челябинский тайбоксер Дмитрий Ковтун ярко дебютировал в топовом турнире среди профессионалов ONE Championship в Бангкоке. Он одержал победу над местным бойцом Феррари Фэйртексом. По ходу поединка из трех раундов южноуралец был точнее, отправил оппонента в нокдаун. Все три судьи отдали победу россиянину, сообщает региональная Федерация тайского бокса.

В рамках турнира ONE Fighting Championship в Таиланде были представлены 12 поединков. Наш земляк бился в седьмом бою, а его соперником стал опытнейший тайский боец Феррари Фэйртекс, за плечами которого более 180 поединков в профессиональном муайтай.

Тем не менее 27-летний челябинец показал высокий уровень бокса. В каждом из трех раундов он был убедительней оппонента. В одном из них даже отправил тайца в нокдаун. Единогласным решением судей Дмитрий Ковтун одержал победу и теперь сможет готовиться к следующему поединку.

Отметим, что наш земляк накануне подписал контракт на проведение пяти поединков с всемирно известной промоутерской компанией ONE Championship — организацией, занимающейся проведением турниров среди профессионалов по тайскому боксу, кикбоксингу и ММА.