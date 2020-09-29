В Челябинске появится женская хоккейная команда

«Белые медведицы» войдут в структуру «Трактора».

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В структуре челябинского «Трактора» появится новая хоккейная команда. Она будет женской и получит название «Белые медведицы». Информация об этом появилась сегодня, 29 сентября. Также данный факт сайту «Первый областной» подтвердил собственный источник. По его словам, по этому поводу уже прошёл ряд собраний в самом «Тракторе» и в министерстве спорта области.



«Женская команда будет. С большой долей вероятности, уже со следующего сезона она начнёт своё существование. Мы с удовольствием возвращаем женский клуб, которая отсутствовала пять лет, в систему „Трактора“. У нас хоккейный город, поэтому уверен, что и женский сегмент хоккея найдёт своего зрителя, и болельщик также активно будет поддерживать наших девочек»,— рассказал программе «Свободный Лёд» директор челябинцев Иван Савин.⠀



Создание женской команды, как и сам женский хоккей в Челябинске нужен, считает ветеран «Трактора» и хоккейный эксперт Анатолий Картаев. По его словам, сейчас игрой с шайбой увлечены не только мальчики, но и девочки. При этом, по словам Анатолия Картаева развитие необходимо начинать с детского уровня, а вместе с результатами придут и болельщики.

«Я считал, что нужен женский хоккей, потому что девчонки ходят и у нас в Копейске занимаются девочки. Но если целенаправленно будут делать из девчонок команду, то я думаю что будет нормально. Конечно надо. Если создать все условия, команду хорошую, которая будет играть, то конечно женский хоккей будет популярен»,— поделился мнение ветеран «Трактора» Анатолий Картаев.

В Челябинске игра с шайбой среди прекрасного пола развивалась в 90-е годы. Команда из столицы Южного Урала несколько раз меняла название. Она носила название «Метелица», «Ника», «Казак Уральский». В 2002-м году команду переименовали в «Факел». В 2013-м были созданы «Белые Медведицы».

Пять лет назад, в 2015 году женскую команду расформировали. Поводом для этого решения стала оптимизация бюджета и 8-е место в том розыгрыше чемпионата России. При этом сами спортсменки считали, что всё дело в несерьёзном отношении руководства к женскому хоккею. Несмотря на заявления КХЛ, ФХР и минспорта России о сохранении «Белых медведиц» клуб прекратил существование.

Отметим, что в последнее время женский хоккей в Челябинской области был представлен на любительском уровне командой «Ночные ведьмы» из Магнитогорска. В сентябре клуб отметил двухлетие со дня основания.