Качество питания проверят в школах Челябинской области

Выезды в образовательные учреждения организовали представители Общественной палаты региона.

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В Челябинской области Общественной палатой были организованы выезды в образовательные учреждения, чтобы проверить жалобы на качество питания школьников. С началом нового учебного года родители начали жаловаться на то, что еда, которую предоставляют ученикам, ненадлежащего качества.

«Общественникам стали поступать жалобы на обеды в школах. Основные претензии родителей: маленькие порции и то, что блюда подают холодными», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Родители могут оставить заявку на проверку питания в образовательном учреждении до 3 октября 2020 года. Сделать это можно по телефону: 8(351)230-31-41 или заполнив специальную форму по ссылке.

По итогам проверок будут подготовлены рекомендации, которые позволят улучшить организацию и качество питания школьников.