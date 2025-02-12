Челябинский бадминтонист Владимир Иванов вчера, 11 февраля, возглавил региональный Минспорт. Титулованный спортсмен три раза становился участником Олимпийских игр, одержал историческую победу на чемпионате Европы, выиграл крупнейший международный турнир в Англии… Иностранные эксперты прозвали его «Русский Смеш» — за сильнейший удар в бадминтоне. Скромный парень с окраины Ленинского района рос в рабочей семье, а в 13 лет вместе с братом и сестрой остался без отца. Удивительная карьера и факты биографии нового министра спорта Челябинской области — в материале корреспондента ИА «Первое областное».
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Все детство и юность Владимира Иванова прошли в Ленинском районе города Челябинска. А если быть точнее, то в районе ЧКПЗ: здесь он ходил в общеобразовательную школу № 34, а чуть позже и в спортшколу при дворце спорта «Торпедо». С бадминтоном его познакомил в восьмилетнем возрасте Павел Катюшкин, однако на протяжении всей карьеры спортсмена его тренером и «вторым папой» был Валерий Лебедев. Кстати, довольно-таки редкий случай в современном спорте, чтобы ученик занимался под руководством только одного наставника.
На фото: Владимир Иванов со своей семьей (слева) и тренером Валерием Лебедевым
Владимир Иванов рос в совершенно обычной семье: родители были учителями, денег в доме больших никогда не было. А тут еще несчастье случилось: когда парню исполнилось 13 лет, умер отец.
«Мама у меня пожилая, сейчас уже пенсионер. Наверное, жизненные трудности еще больше оказали влияние на мой характер. Тогда пришло понимание того, что нужно много вкалывать и работать над собой, чтобы чего-то добиться или получить», — рассказал автору строк сам Владимир в одном из интервью в июле 2012 года.
Талантливый парень все свое внимание переключил на бадминтон, благо что ему этот вид спорта нравился. Ну и получаться стало с первых тренировок. Уже в 16 лет Владимир Иванов вошел в состав взрослой сборной России по этому виду спорта.
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197 см — нетипичный рост спортсмена для бадминтона, в котором признанными лидерами являются невысокого роста азиаты. Челябинец Владимир Иванов на протяжении многих лет был лидером сборной России, давал бой лидерам мирового бадминтона.
На фото: Владимир Иванов — один из самых высоких бадминтонистов мира, его рост — 197 см
Те брали свое за счет скорости, а наш земляк действовал с позиции силы. Его козырь — сильнейший смеш (так называется силовой атакующий удар в бадминтоне). Благо рост позволял спортсмену взлетать высоко над сеткой и вколачивать, как гвозди, воланы в площадку соперника. Русский Смеш — такое прозвище он получил за годы выступлений на мировом уровне от иностранных экспертов.
Сейчас уже сложно назвать какой-то год или турнир, который стал поворотным в карьере челябинского бадминтониста. Пожалуй, всерьез о нем заговорили в 2008 году, когда Владимир Иванов впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона России в одиночном разряде.
Владимир Иванов
Дата рождения: 03.07.1987.
Место рождения: Куса (Челябинская область).
Звание: заслуженный мастер спорта по бадминтону.
Достижения: участник летних Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов. Двукратный чемпион Европы (2014, 2021). Серебряный и бронзовый призер Всемирной универсиады — 2013 в Казани. Серебряный (2015) и бронзовый (2019) призер Европейских игр.
На тот момент безусловным лидером в сборной страны был Станислав Пухов. Он еще был в самом расцвете сил, но не смог выдержать конкуренции с молодым и перспективным Владимиром Ивановым. Челябинец на долгие годы затем станет лидером сборной России…
На фото: наиболее яркие победы челябинский бадминтонист одержал в парном разряде с Иваном Созоновым из Екатеринбурга
Золотые медали Владимира Иванова на чемпионатах России:
2008 (Омск) — одиночный разряд.
2011 (Раменское) — одиночный разряд.
2012 (Раменское) — одиночный разряд.
2013 (Саратов) — парный разряд (с Иваном Созоновым).
2017 (Раменское) — парный разряд (с Иваном Созоновым).
2022 (Раменское) — парный разряд (с Иваном Созоновым).
2023 (Владивосток) — парный разряд (с Иваном Созоновым).
Важно! Стоит отметить, что с тем же Иваном Созоновым челябинский спортсмен принимал участие не во всех чемпионатах страны. Будучи первой парой России, дуэт пропускал национальные турниры в связи с подготовкой к более ответственным международным стартам. Аналогично не всегда заявлялся Владимир Иванов и на ЧР в одиночном разряде. Здесь главными его соперниками были сначала Станислав Пухов, затем Владимир Мальков.
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В статусе лучшего бадминтониста страны Владимир Иванов готовился к своей первой Олимпиаде — к Играм-2012 в Лондоне. Ранее он выиграл конкуренцию за право представить страну в одиночном разряде у того же Пухова, Владимира Малькова и Ивана Созонова. Надо было еще выполнить олимпийский норматив — успешно выступить на международных стартах, занять высокую позицию в рейтинге. С этой задачей он успешно справился, завоевав право выступить в двух видах олимпийской программы — одиночном и парном разрядах.
На фото: впервые Владимир Иванов принял участие в Олимпийских играх в 2012 году. Всего у него будут три Олимпиады
Увы, дебют на главных стартах четырехлетия получился неудачным. Владимир Иванов выбыл на ранней стадии турнира. Как в одиночном, так и в парном разряде. Но главное — получил нужный опыт, который поможет ему в будущем.
Владимир Иванов принял участие в трех Олимпиадах. Были еще Игры 2016 и 2020 годов в Рио-де-Жанейро и Токио. Мог ли он завоевать медаль? Это сделать очень сложно — российские спортсмены в этом виде спорта никогда не становились призерами подобных соревнований. И все же шанс у него был.
Это было на Играх в Рио-де-Жанейро. Российская пара Иванов/Созонов к тому моменту уже входила в топ-20 лучших в мире, несколько раз громко заявила о себе на международных турнирах. Например, выиграла в Англии престижнейший турнир, который специалисты называют неофициальным чемпионатом мира, — это эдакий теннисный Уимблдон. Кстати, о нем речь пойдет чуть ниже.
Так вот, в Рио-2016 россияне здорово начали олимпийский турнир. На групповом этапе они выиграли все три поединка, сломив сопротивление соперников из Тайваня, Австралии и Южной Кореи. Но в четвертьфинале не справились с китайцами Биао Чаем и Вэй Хонгом — 13:21, 21:16, 16:21.
В Токио-2020 российскому дуэту уже сложно было соперничать на равных с лидерами мирового бадминтона. Пик спортсменов уже прошел… Кроме того, накануне Игр получил травму и не успел после нее восстановиться Иван Созонов. В такой ситуации рассчитывать на успех не приходилось.
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Впрочем, что мы все об Олимпиадах? Главные победы Владимир Иванов одержал на других соревнованиях. Именно на них он сделал себе имя.
В 2013 году в Казани проходила Всемирная универсиада — топовые соревнования сильнейших студентов мира. Здесь наш земляк завоевал для России сразу две медали — серебряную и бронзовую. Впрочем, это была репетиция перед куда более ответственным турниром — год спустя столица Татарстана должна была принять чемпионат Европы!
На фото: на домашнем чемпионате Европы-2014 в Казани Владимир Иванов завоевал золотую и бронзовую медали
Этот турнир стал звездным часом для Владимира Иванова. Сначала он приятно удивил всех в личном турнире, завоевав бронзовую медаль. Не хватило физических сил на то, чтобы бороться на равных с британцем Радживом Усефом в полуфинале.
А затем была историческая победа для России в парном разряде. Владимир Иванов и Иван Созонов сотворили сенсацию, выиграв первую для страны золотую медаль на чемпионате Европы. Классный матч они провели в полуфинале, выиграв у соперников из Дании — Маттиаса Бе и Карстена Могенсена — третьей пары мирового рейтинга. В финальном матче против еще одной датской пары россиян было уже не остановить.
«Сложно передать словами все, что сейчас творится в душе. Все силы оставил на корте, морально очень устал. Это отличный результат, потому что мы с Иваном укрепляем позиции не только на европейском уровне, но и на мировом», — скажет после той исторической победы Владимир Иванов.
На фото: Иван Созонов (слева) и Владимир Иванов выиграли в 2016 году престижный международный турнир в Англии
Чуть позже министр спорта РФ Виталий Мутко поздравит лично россиян с успехом. Он же и подпишет приказ о присвоении им звания «Заслуженный мастер спорта».
Но главный фурор российские бадминтонисты совершат чуть позже. В 2016 году они отправились в Англию на престижнейший турнир Yonex All England — 2016 — это неофициальный чемпионат мира для бадминтонистов, сравнимый по своему статусу с теннисным Уимблдоном.
Здесь пара Иванов/Созонов выиграла все поединки, не потерпев ни одного поражения! В финале россияне взяли верх над парой из Японии Хироюки Эндо / Кеничи Хаякава. И на радостях исполнили в честь победы отрывок ритуального боевого танца новозеландских маори — хаки.
Победный танец россиян завирусился в интернете. Проигравшие финальный матч японцы не могли сдержать слез на церемонии награждения.
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У Владимира Иванова красавица жена, модельной внешности. Тоже, кстати, высокого роста. С Натальей Сорокиной он познакомился в 2012 году на новогодней вечеринке общих друзей. Девушка приехала к родственникам в Челябинск из США. Она планировала уже там обустраивать свою личную жизнь. Но встреча с долговязым спортсменом все изменила — планы пришлось изменить.
На фото: Владимир Иванов в кругу семьи — с супругой Натальей и детьми Севой и Сеней
Свадьбу они сыграли в июле 2014 года, а год спустя Владимир Иванов стал папой. Сейчас у него двое детей — Всеволод (9 лет) и Арсений (5 лет). Мама спортсмена, Тамара Петровна, счастья себе не находит — нянчится с внуками. Те, кстати, проявляют интерес к спорту. Старший, например, успешно выступает в турнирах по дзюдо. Да и родители не отстают — частенько выходят на старт легкоатлетических забегов и марафонов, катаются на лыжах.
Владимир Иванов официально не объявлял о завершении карьеры. В последний раз он выиграл чемпионат России в 2023 году и как-то незаметно ушел в тень. Но, еще будучи спортсменом, активно участвовал в спортивной жизни Челябинской области. Например, возглавлял общественный совет при министерстве по физической культуре и спорту региона.
Ему 37 лет. Никогда ранее южноуральский спорт не возглавлял такой молодой специалист. «Я не знаю, чем буду заниматься по окончании карьеры, но точно буду как-то связан со спортом. Всю жизнь в нем, это уже в крови», — говорил Владимир Иванов в одном из интервью в 2018 году.
На фото: Владимир Иванов на «Лыжне России — 2025» в Челябинске. Автор фотографии еще не знал, что спустя три дня его назначат министром спорта
Еще будучи на пике карьеры, Владимир Иванов неоднократно получал предложения переехать в другой регион — сулили квартиру в Казани, хорошую зарплату во Владивостоке… Но он остался верен Челябинской области и тренеру, который его подготовил. Судьба дает ему хорошую возможность помочь региону в новом качестве. И очень хочется верить, что все у него получится…
Фото: Виталия Визаулина (ИА «Первое областное»), Федерации бадминтона России (badm.ru) и из личного архива Натальи Ивановой.