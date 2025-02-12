Танцевал хака, обидел японцев — все, что нужно знать о новом министре спорта

Челябинец Владимир Иванов в 13 лет остался без отца, а в 16 — вошел в состав сборной России

Челябинский бадминтонист Владимир Иванов вчера, 11 февраля, возглавил региональный Минспорт. Титулованный спортсмен три раза становился участником Олимпийских игр, одержал историческую победу на чемпионате Европы, выиграл крупнейший международный турнир в Англии… Иностранные эксперты прозвали его «Русский Смеш» — за сильнейший удар в бадминтоне. Скромный парень с окраины Ленинского района рос в рабочей семье, а в 13 лет вместе с братом и сестрой остался без отца. Удивительная карьера и факты биографии нового министра спорта Челябинской области — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

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Все детство и юность Владимира Иванова прошли в Ленинском районе города Челябинска. А если быть точнее, то в районе ЧКПЗ: здесь он ходил в общеобразовательную школу № 34, а чуть позже и в спортшколу при дворце спорта «Торпедо». С бадминтоном его познакомил в восьмилетнем возрасте Павел Катюшкин, однако на протяжении всей карьеры спортсмена его тренером и «вторым папой» был Валерий Лебедев. Кстати, довольно-таки редкий случай в современном спорте, чтобы ученик занимался под руководством только одного наставника.

На фото: Владимир Иванов со своей семьей (слева) и тренером Валерием Лебедевым

Владимир Иванов рос в совершенно обычной семье: родители были учителями, денег в доме больших никогда не было. А тут еще несчастье случилось: когда парню исполнилось 13 лет, умер отец.

«Мама у меня пожилая, сейчас уже пенсионер. Наверное, жизненные трудности еще больше оказали влияние на мой характер. Тогда пришло понимание того, что нужно много вкалывать и работать над собой, чтобы чего-то добиться или получить», — рассказал автору строк сам Владимир в одном из интервью в июле 2012 года.

Талантливый парень все свое внимание переключил на бадминтон, благо что ему этот вид спорта нравился. Ну и получаться стало с первых тренировок. Уже в 16 лет Владимир Иванов вошел в состав взрослой сборной России по этому виду спорта.

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197 см — нетипичный рост спортсмена для бадминтона, в котором признанными лидерами являются невысокого роста азиаты. Челябинец Владимир Иванов на протяжении многих лет был лидером сборной России, давал бой лидерам мирового бадминтона.

На фото: Владимир Иванов — один из самых высоких бадминтонистов мира, его рост — 197 см

Те брали свое за счет скорости, а наш земляк действовал с позиции силы. Его козырь — сильнейший смеш (так называется силовой атакующий удар в бадминтоне). Благо рост позволял спортсмену взлетать высоко над сеткой и вколачивать, как гвозди, воланы в площадку соперника. Русский Смеш — такое прозвище он получил за годы выступлений на мировом уровне от иностранных экспертов.

Сейчас уже сложно назвать какой-то год или турнир, который стал поворотным в карьере челябинского бадминтониста. Пожалуй, всерьез о нем заговорили в 2008 году, когда Владимир Иванов впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона России в одиночном разряде.

Владимир Иванов

Дата рождения: 03.07.1987.

Место рождения: Куса (Челябинская область).

Звание: заслуженный мастер спорта по бадминтону.

Достижения: участник летних Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов. Двукратный чемпион Европы (2014, 2021). Серебряный и бронзовый призер Всемирной универсиады — 2013 в Казани. Серебряный (2015) и бронзовый (2019) призер Европейских игр.

На тот момент безусловным лидером в сборной страны был Станислав Пухов. Он еще был в самом расцвете сил, но не смог выдержать конкуренции с молодым и перспективным Владимиром Ивановым. Челябинец на долгие годы затем станет лидером сборной России…

На фото: наиболее яркие победы челябинский бадминтонист одержал в парном разряде с Иваном Созоновым из Екатеринбурга

Золотые медали Владимира Иванова на чемпионатах России:

2008 (Омск) — одиночный разряд.

2011 (Раменское) — одиночный разряд.

2012 (Раменское) — одиночный разряд.

2013 (Саратов) — парный разряд (с Иваном Созоновым).

2017 (Раменское) — парный разряд (с Иваном Созоновым).

2022 (Раменское) — парный разряд (с Иваном Созоновым).

2023 (Владивосток) — парный разряд (с Иваном Созоновым).

Важно! Стоит отметить, что с тем же Иваном Созоновым челябинский спортсмен принимал участие не во всех чемпионатах страны. Будучи первой парой России, дуэт пропускал национальные турниры в связи с подготовкой к более ответственным международным стартам. Аналогично не всегда заявлялся Владимир Иванов и на ЧР в одиночном разряде. Здесь главными его соперниками были сначала Станислав Пухов, затем Владимир Мальков.

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В статусе лучшего бадминтониста страны Владимир Иванов готовился к своей первой Олимпиаде — к Играм-2012 в Лондоне. Ранее он выиграл конкуренцию за право представить страну в одиночном разряде у того же Пухова, Владимира Малькова и Ивана Созонова. Надо было еще выполнить олимпийский норматив — успешно выступить на международных стартах, занять высокую позицию в рейтинге. С этой задачей он успешно справился, завоевав право выступить в двух видах олимпийской программы — одиночном и парном разрядах.

На фото: впервые Владимир Иванов принял участие в Олимпийских играх в 2012 году. Всего у него будут три Олимпиады

Увы, дебют на главных стартах четырехлетия получился неудачным. Владимир Иванов выбыл на ранней стадии турнира. Как в одиночном, так и в парном разряде. Но главное — получил нужный опыт, который поможет ему в будущем.

Владимир Иванов принял участие в трех Олимпиадах. Были еще Игры 2016 и 2020 годов в Рио-де-Жанейро и Токио. Мог ли он завоевать медаль? Это сделать очень сложно — российские спортсмены в этом виде спорта никогда не становились призерами подобных соревнований. И все же шанс у него был.

Это было на Играх в Рио-де-Жанейро. Российская пара Иванов/Созонов к тому моменту уже входила в топ-20 лучших в мире, несколько раз громко заявила о себе на международных турнирах. Например, выиграла в Англии престижнейший турнир, который специалисты называют неофициальным чемпионатом мира, — это эдакий теннисный Уимблдон. Кстати, о нем речь пойдет чуть ниже.

Так вот, в Рио-2016 россияне здорово начали олимпийский турнир. На групповом этапе они выиграли все три поединка, сломив сопротивление соперников из Тайваня, Австралии и Южной Кореи. Но в четвертьфинале не справились с китайцами Биао Чаем и Вэй Хонгом — 13:21, 21:16, 16:21.

В Токио-2020 российскому дуэту уже сложно было соперничать на равных с лидерами мирового бадминтона. Пик спортсменов уже прошел… Кроме того, накануне Игр получил травму и не успел после нее восстановиться Иван Созонов. В такой ситуации рассчитывать на успех не приходилось.

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Впрочем, что мы все об Олимпиадах? Главные победы Владимир Иванов одержал на других соревнованиях. Именно на них он сделал себе имя.

В 2013 году в Казани проходила Всемирная универсиада — топовые соревнования сильнейших студентов мира. Здесь наш земляк завоевал для России сразу две медали — серебряную и бронзовую. Впрочем, это была репетиция перед куда более ответственным турниром — год спустя столица Татарстана должна была принять чемпионат Европы!

На фото: на домашнем чемпионате Европы-2014 в Казани Владимир Иванов завоевал золотую и бронзовую медали

Этот турнир стал звездным часом для Владимира Иванова. Сначала он приятно удивил всех в личном турнире, завоевав бронзовую медаль. Не хватило физических сил на то, чтобы бороться на равных с британцем Радживом Усефом в полуфинале.

А затем была историческая победа для России в парном разряде. Владимир Иванов и Иван Созонов сотворили сенсацию, выиграв первую для страны золотую медаль на чемпионате Европы. Классный матч они провели в полуфинале, выиграв у соперников из Дании — Маттиаса Бе и Карстена Могенсена — третьей пары мирового рейтинга. В финальном матче против еще одной датской пары россиян было уже не остановить.

«Сложно передать словами все, что сейчас творится в душе. Все силы оставил на корте, морально очень устал. Это отличный результат, потому что мы с Иваном укрепляем позиции не только на европейском уровне, но и на мировом», — скажет после той исторической победы Владимир Иванов.

На фото: Иван Созонов (слева) и Владимир Иванов выиграли в 2016 году престижный международный турнир в Англии

Чуть позже министр спорта РФ Виталий Мутко поздравит лично россиян с успехом. Он же и подпишет приказ о присвоении им звания «Заслуженный мастер спорта».

Но главный фурор российские бадминтонисты совершат чуть позже. В 2016 году они отправились в Англию на престижнейший турнир Yonex All England — 2016 — это неофициальный чемпионат мира для бадминтонистов, сравнимый по своему статусу с теннисным Уимблдоном.

Здесь пара Иванов/Созонов выиграла все поединки, не потерпев ни одного поражения! В финале россияне взяли верх над парой из Японии Хироюки Эндо / Кеничи Хаякава. И на радостях исполнили в честь победы отрывок ритуального боевого танца новозеландских маори — хаки.

Победный танец россиян завирусился в интернете. Проигравшие финальный матч японцы не могли сдержать слез на церемонии награждения.

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У Владимира Иванова красавица жена, модельной внешности. Тоже, кстати, высокого роста. С Натальей Сорокиной он познакомился в 2012 году на новогодней вечеринке общих друзей. Девушка приехала к родственникам в Челябинск из США. Она планировала уже там обустраивать свою личную жизнь. Но встреча с долговязым спортсменом все изменила — планы пришлось изменить.

На фото: Владимир Иванов в кругу семьи — с супругой Натальей и детьми Севой и Сеней

Свадьбу они сыграли в июле 2014 года, а год спустя Владимир Иванов стал папой. Сейчас у него двое детей — Всеволод (9 лет) и Арсений (5 лет). Мама спортсмена, Тамара Петровна, счастья себе не находит — нянчится с внуками. Те, кстати, проявляют интерес к спорту. Старший, например, успешно выступает в турнирах по дзюдо. Да и родители не отстают — частенько выходят на старт легкоатлетических забегов и марафонов, катаются на лыжах.

Владимир Иванов официально не объявлял о завершении карьеры. В последний раз он выиграл чемпионат России в 2023 году и как-то незаметно ушел в тень. Но, еще будучи спортсменом, активно участвовал в спортивной жизни Челябинской области. Например, возглавлял общественный совет при министерстве по физической культуре и спорту региона.

Ему 37 лет. Никогда ранее южноуральский спорт не возглавлял такой молодой специалист. «Я не знаю, чем буду заниматься по окончании карьеры, но точно буду как-то связан со спортом. Всю жизнь в нем, это уже в крови», — говорил Владимир Иванов в одном из интервью в 2018 году.

На фото: Владимир Иванов на «Лыжне России — 2025» в Челябинске. Автор фотографии еще не знал, что спустя три дня его назначат министром спорта

Еще будучи на пике карьеры, Владимир Иванов неоднократно получал предложения переехать в другой регион — сулили квартиру в Казани, хорошую зарплату во Владивостоке… Но он остался верен Челябинской области и тренеру, который его подготовил. Судьба дает ему хорошую возможность помочь региону в новом качестве. И очень хочется верить, что все у него получится…

Фото: Виталия Визаулина (ИА «Первое областное»), Федерации бадминтона России (badm.ru) и из личного архива Натальи Ивановой.