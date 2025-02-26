«Начни с себя!» — челябинский министр спорта рассказал, как будет выполнять президентские указы

Владимир Иванов призвал жителей региона активнее заниматься физической культурой

К 2030 году в России 70 процентов жителей страны должны будут заниматься физической культурой и спортом. Такой указ дал Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в октябре прошлого года. В Челябинской области сейчас эта цифра составляет почти 65%. Владимир Иванов, недавно возглавивший региональный Минспорт, подчеркивает, что личный пример — это ключ к достижению поставленных целей. «Начни с себя!» — говорит он, призывая не только административные структуры, но и жителей региона принимать активное участие в спортивной жизни. Это и многое другое наш корреспондент обсудил с новым министром спорта Челябинской области.

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— Знаю, что для многих людей назначение меня министром спорта стало неожиданностью. Возможно, но я не новый человек в этой сфере и появился не из ниоткуда. С 2015 года, еще будучи спортсменом, так или иначе занимался развитием физической культуры и спорта в регионе. Работал в Общественной палате, членом комиссии по развитию физической культуры и спорта, председателем общественного совета при региональном Минспорте.

Мне интересен спорт, живу и болею им. И во многие процессы в южноуральском спорте я был долгое время погружен. Да, понимаю, что это большая ответственность. Но если хочешь решать большие задачи и быть полезным обществу, без нее не обойтись. Есть понимание, какие проблемы в развитии физической культуры и спорта в Челябинской области. Есть идеи, как видоизменить некоторые процессы, сделать так, чтобы регион в спортивной сфере динамично развивался.

На фото: министр спорта на «Лыжне России — 2025»

Для меня важно и то, что со многими спортсменами, тренерами, спортивными функционерами и руководителями я знаком лично. Зачем мне все это надо? Я не могу сказать, что прям мечтал стать министром. Такого желания, конечно же, не было. Но хотел как-то изменить жизнь к лучшему, реализовать те идеи, которые кажутся мне правильными и нужными.

Разумеется, все эти идеи мы будем обсуждать с руководителями правительства региона, и в первую очередь с губернатором. Я искренне рад тому, что он доверил мне такую должность, — постараюсь сделать все, чтобы оправдать возложенное доверие.

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Прежде чем принять решение, я поговорил со своей семьей. У меня двое детей. Старший сын, ему девять лет, прикольно отреагировал, сказал как-то так: «Так ты теперь будешь министром?! Отлично!» Младший сын пока не в полной мере понимает все это. Ну а супруга Наталья… Она поддержала. Хотя и понимает, что моя работа прямым образом отразится и на ней самой. Посещать спортивные мероприятия, общаться с людьми и вообще быть в центре внимания — это неотъемлемая часть моей работы, а она будет рядом со мной.

На фото: Владимир Иванов — заслуженный мастер спорта по бадминтону

Много слов поддержки я получил и от людей из мира бадминтона. Я уж не знаю, возглавлял ли Минспорт в других регионах спортсмен из этого вида спорта. Но бадминтонная семья за меня рада. Скажем, Иван Созонов, мой постоянный напарник, завершив карьеру, остался в спорте, тоже занимает высокую должность. Он стал одним из первых, кто мне позвонил и поздравил с назначением. Слова напутствия выразил и мой первый тренер Валерий Лебедев.

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Какие могут быть сложности в работе? Их немало. Одна из главных проблем — работа некоторых региональных федераций по видам спорта. В Челябинской области получили аккредитацию в Минспорте более 130 таких федераций. Но едва ли не половина из них работает как бы для галочки. Их эффективность очень низкая. Я вижу в этом недоработку руководителя. В этом направлении будет проводиться большая работа. Мне предстоит провести много встреч для того, чтобы понять, в чем и где есть проблемы.

Есть идея разработать так называемый KPI — показатель эффективности для работы спортивной федерации. В документе четко будут прописаны основные показатели, как добиться высокого балла. Понятно, что во главе угла будут спортивные результаты федерации, но будем учитывать и много других факторов.

На фото Натальи Вольвач: министр пробует свои силы в Кубке губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту

Второй момент: будем требовать от федераций создания спортивного клуба, ассоциации или союза. Зачем это нужно? При их наличии можно привлекать спонсоров. Командным видам спорта в этом плане проще. Скажем, тот же «Челбаскет» нашел поддержку в лице РМК. Про хоккейный клуб «Трактор» я уже не говорю, это бренд региона.

Но посмотрите, например, как работают наши федеральная и региональная федерации дзюдо. У них есть титульный спонсор — букмекерская компания, и они проводят классные и топовые турниры с участием сильнейших спортсменов страны на спонсорские деньги. К этому должны стремиться и другие спортивные федерации.

На фото: «Забег.РФ» в Челябинске. Владимир Иванов преодолел дистанцию с супругой Натальей

Такую линию и стратегию продвигает и Минспорт РФ. Его руководитель Михаил Дегтярев очень плотно занимается этим вопросом, проводит множество встреч с руководителями федераций. У нас есть федеральный закон и статья № 329, там четко все прописано, в том числе и то, что федерация по виду спорта, а не министерство занимается развитием своего вида спорта.

Да, в ряде спортивных организаций есть политические моменты, внутренние конфликты и борьба за власть или сферы влияния. Это плохо! Страдают от этого дети. Нужно искать компромиссы, находить нужные рычаги к тому, чтобы работать на благо спорта. Помните, какая ситуация была несколько лет назад с баскетболом? Каждый тянул одеяло на себя, в итоге одна федерация выиграла у другой. Сейчас с этим видом спорта полный порядок!

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Важный аспект в работе министерства — это создание условий для занятий физической культурой и спортом в регионе. Со спортивной инфраструктурой не все так гладко, но в последнее время открылось так много площадок и крупных спортивных объектов! Большинство из них открылись при губернаторе — Алексей Текслер сделал очень многое для развития спортивной инфраструктуры в регионе.

Этому вопросу наш Минспорт будет уделять большое внимание, поскольку без соответствующей инфраструктуры невозможно говорить о массовом привлечении к занятиям физкультурой, о высоких спортивных результатах и достижении поставленных перед отраслью задач в целом.

На фото: высокий рост помогает министру (в центре) неплохо играть в баскетбол

Да, может быть, проблема с недобросовестными подрядчиками. Но, как мне кажется, она осталась в прошлом. Точнее, хочу в это верить. В последние годы выработан пул подрядчиков, которые очень хорошо работают, не подводят. Последний тому пример — Сосновский район, где главе Евгению Ваганову удается в сроки сдать стадион, ФОК, ледовую площадку… И если компания уже построила 10—20 объектов, сделала это добросовестно и в срок, то почему она в следующий раз должна сделать осечку и подвести заказчиков?

Что касается развития массового спорта… Да, это тема один для меня и Минспорта. Нужно выполнять задачи президента РФ и губернатора Челябинской области — к 2030 году в нашем регионе должны заниматься физической культурой и спортом более 70%. Сейчас у нас 64,89%. Задача непростая, но будем работать. И есть понимание того, как ее достичь. У нас спортивный регион, это факт.

На фото: Владимир Иванов ранее освоил еще и вейксерфинг

Один из посылов, который я хочу донести до всех. Нужно своим примером показывать значимость занятий физической культурой. «Начни с себя!» — это будет лозунг и призыв к действию для всех, кто так или иначе связан со спортом в нашем регионе. Только общими усилиями мы можем поднять престиж регулярных занятий физической культурой. И если коллега, друг или сосед по квартире становится на лыжи — это может служить стимулом к тому, чтобы самому последовать его примеру.

Ранее наш корреспондент рассказывал подробно о биографии министра спорта. В этом материале мы вспомнили самые главные в карьере Владимира Иванова победы и достижения.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»), Наталья Вольвач и из личного архива Владимира Иванова.