Алексей Текслер поставил задачи новому министру спорта Челябинской области

К 2030 году в регионе 70 процентов южноуральцев должны будут заниматься физической культурой

Губернатор Челябинской области встретился с новым министром спорта региона Владимиром Ивановым, поставив ему задачи в работе на новой должности. Руководитель ведомства должен будет сделать акцент на развитии массового спорта и уделить внимание спортивной инфраструктуре в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Глава региона обозначил, что в центре внимания министра должны быть вопросы развития массового спорта, поддержка юных талантов и создание современной спортивной инфраструктуры, доступной каждому жителю области.

«Хочу поздравить вас с назначением на должность министра спорта Челябинской области. Наш регион, безусловно, спортивный. Задачи, которые поставил президент в рамках национальных целей развития, — это увеличение охвата занимающихся спортом; определена планка в 70%. Я думаю, что надо ставить перед собой задачу и превышать эту планку. На сегодня в регионе на постоянной основе занимаются спортом около 65% населения, нам есть куда расти», — подчеркнул Алексей Текслер на встрече с Владимиром Ивановым.

Глава региона также дал поручение министру спорта уделить внимание развитию массового спорта, а также спортивной инфраструктуре. Это в конечном итоге позволит достичь хороших результатов спортсменам высокого уровня.

«Мы сейчас многое делаем в регионе, во всех муниципалитетах идут стройки новых объектов, возводятся крупные спортивные объекты в Челябинске и Магнитогорске. Поэтому очень важно контролировать ход строек и предлагать новые объекты для развития», — добавил губернатор.

Напомним, что информация о назначении нового министра спорта прозвучала сегодня, 11 февраля. Исполняющим обязанности ведомства была Анна Кодина. Ранее эту должность покинул Александр Гриб, который сейчас возглавляет министерство общественной безопасности региона.