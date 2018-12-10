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/ Юные челябинские танцоры умилили жюри всероссийского фестиваля фламенко

Юные челябинские танцоры умилили жюри всероссийского фестиваля фламенко

Приз зрительских симпатий получил коллектив из Челябинска.
сегодня в 11:14
  |  Спорт

В субботу в Екатеринбурге состоялся всероссийский фестиваль фламенко «Palante-2018». Участие принимали более 100 человек в составе взрослых и детских коллективов из разных городов России.

Челябинск представляли несколько команд: группа «Фиеста», ансамбль «Luna y las estrellas», школа «Rosa de los vientos» è детский коллектив «Карнавал».

Детский коллектив впечатлил жюри — номер мальчиков отметили дипломом лауреатов 2 степени. А самые юные на Урале исполнительницы Фламенко — Варвара Багина и Эвелина Григорьева — получили дипломы лауреатов 1 степени. Кроме того, воспитанники «Карнавала» получили приз зрительских симпатий.

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