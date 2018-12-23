Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.01 +0.64 77.97 +1.03
Челябинск
сейчас
 
-22 °C
завтра
 
-19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Шестое место в шоу «Танцы» заняла челябинка Мария Худорожкова

Шестое место в шоу «Танцы» заняла челябинка Мария Худорожкова

В финале девушка исполнила индийский танец.
сегодня в 12:40
  |  Общество

Чеябинка Мария Худорожкова заняла последнее место в телевизионном проекте «Танцы» на ТНТ. Финал 5 сезона масштабного танцевального конкурса вышел в эфир телеканала в субботу, 22 декабря.

В финале Мария вместе с еще одной девушкой из команды Мигеля исполнила индийский танец. Как объяснил сам наставник, такое решение было необходимо, чтобы обе девушки полностью расслабились. Начался номер (неожиданно) со стирки белья.

Самое время постирать. Это очень жизненно. Я, например, вчера весь день стирала, видимо, на нервах. Философский номер получился. — поделилась хореограф Татьяна Денисова.

Отметим, всего в финал конкурса прошли шесть танцоров. Мария Худорожкова заняла последнее место, а победителем стал 21-летний Алексей Летучий из Тулы. Именно он и забрал главный приз телепроекта — три миллиона рублей.

Общество
Челябинка вышла в финал телепроекта «Танцы»
16.12.2018
Челябинка вышла в финал телепроекта «Танцы»
Общество
Песнями и танцами отметила юбилей главная детская клиника области
15.12.2018
Песнями и танцами отметила юбилей главная детская клиника области
Спорт
Юные челябинские танцоры умилили жюри всероссийского фестиваля фламенко
10.12.2018
Юные челябинские танцоры умилили жюри всероссийского фестиваля фламенко
Культура
Страсти по Африке: ансамбль «Урал» кардинально сменил стилистику танцев
08.12.2018
Страсти по Африке: ансамбль «Урал» кардинально сменил стилистику танцев
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» играет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге
сегодня в 16:50
«Трактор» играет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге
Происшествия
Ушедшую из дома в футболке и шортах школьницу ищут в Челябинске
сегодня в 13:33
Ушедшую из дома в футболке и шортах школьницу ищут в Челябинске
Хоккей
Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне
сегодня в 13:05
Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне
Общество
Шестое место в шоу «Танцы» заняла челябинка Мария Худорожкова
сегодня в 12:40
Шестое место в шоу «Танцы» заняла челябинка Мария Худорожкова
Общество
Поиски студента-инвалида в Челябинске окончены
сегодня в 11:49
Поиски студента-инвалида в Челябинске окончены
Общество
Челябинки призывают матерей не поддаваться на политические провокации
сегодня в 11:40
Челябинки призывают матерей не поддаваться на политические провокации
Хоккей
«Трактор» едет в гости к лидеру Востока
сегодня в 11:06
«Трактор» едет в гости к лидеру Востока
Общество
Пользователей мобильной связи ждет повышение тарифов
вчера в 16:00
Пользователей мобильной связи ждет повышение тарифов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6