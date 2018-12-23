/ Шестое место в шоу «Танцы» заняла челябинка Мария Худорожкова

В финале девушка исполнила индийский танец.

Чеябинка Мария Худорожкова заняла последнее место в телевизионном проекте «Танцы» на ТНТ. Финал 5 сезона масштабного танцевального конкурса вышел в эфир телеканала в субботу, 22 декабря.

В финале Мария вместе с еще одной девушкой из команды Мигеля исполнила индийский танец. Как объяснил сам наставник, такое решение было необходимо, чтобы обе девушки полностью расслабились. Начался номер (неожиданно) со стирки белья.

Самое время постирать. Это очень жизненно. Я, например, вчера весь день стирала, видимо, на нервах. Философский номер получился. — поделилась хореограф Татьяна Денисова.

Отметим, всего в финал конкурса прошли шесть танцоров. Мария Худорожкова заняла последнее место, а победителем стал 21-летний Алексей Летучий из Тулы. Именно он и забрал главный приз телепроекта — три миллиона рублей.