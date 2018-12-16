/ Челябинка вышла в финал телепроекта «Танцы»

За звание главного танцора страны борется Мария Худорожкова.

Челябинка Мария Худорожкова вышла в финал пятого сезона телепроекта «Танцы» на телеканале ТНТ. Челябинска будет бороться за победу в крупнейшем танцевальном шоу вместе с пятью другими участниками.

Сама Мария на своей странице «Инстаграм» благодарит всех, кто голосовал за нее на протяжении всего шоу, а также отмечает, что именно сейчас ей необходима поддержка поклонников.

Хочу сказать огромнейшее спасибо всем тем кто за меня голосует. Наступил очень решающий момент. Сейчас ваша поддержка как никогда важна. — гласит запись в Марии Худорожковой в «Инстаграме».

Проголосовать за кандидатуру Марии можно в приложении «ТНТ-клаб». Голосование закончится во вторник, 18 декабря, в 14:00 по московскому времени.