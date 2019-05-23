/ Челябинскому танцору балета вручили первый приз международного фестиваля

Вадим Мунтагиров дважды за год удостоился высокой награды.

Танцор балета Вадим Мунтагиров, родившийся в Челябинске, получил престижную награду фестиваля «Бенуа де ла денс». Международный балетный приз каждый год присуждают лучшим танцовщикам и танцовщицам, хореографам, композиторам, стенографам, художникам по свету, либреттистам и даже журналистам.

Как рассказал Вадим Мунтагиров на своей странице в «Фейсбуке», приз ему вручили за исполнение роли принца Зигфрида в «Лебедином озере».

Осознание, что потрясающему жюри понравилось мое выступление, превосходно. Получить российскую награду вдобавок к той, которой я удостоился в феврале в Великобритании, тоже. Большое спасибо Королевскому балету за то, что дали мне роль, и моим родителям, учителям и друзьям за всю их поддержку. Это ваша награда тоже. — написал Вадим Мунтагиров.

Отметим, что Вадим Мунтагиров родился в Челябинске в балетной семье. Учился в Пермском хореографическом училище и Школе Королевского балета в Лондоне. В 2008 году он вошел в труппу Английского национального балета, и уже в 2011 году стал премьером.

У Вадима Мунтагирова немало наград. Он становился лауреаторм конкурсов Prix de Lausanne, «Арабеск», «На приз Вагановой», Grand Prix юношеского конкурса в США. Также танцовщику вручили Приз критики в Лондоне.