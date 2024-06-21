Дзюдоист Денис Ярцев провел Олимпийский день в Челябинске

Спортивный праздник состоялся в Парке Гагарина

Сегодня, 21 июня, в Челябинске титулованные атлеты и любители спорта отметили Всероссийской олимпийский день. Спортивный праздник прошел в парке Гагарина. Титулованные спортсмены провели автограф- и фотосессию для всех желающих, а будущие чемпионы состязались в легкоатлетических забегах. Наши фотокорреспонденты запечатлели их эмоции и впечатления.

На главной сцене в ПКиО имени Гагарина прошли показательные выступления спортсменов.

В центре внимания был призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр дзюдоист Денис Ярцев.

Титулованный атлет поделился с челябинцами секретами мастерства, а затем раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Юные спортсмены могли заявиться на участие в легкоатлетическом «Олимпийском забеге».

Здесь на старт вышли дети в возрасте от 9 до 13 лет. Им нужно было преодолеть символическую дистанцию 500 метров.

Победители и призеры забегов были награждены дипломами Олимпийского комитета России.

Для гостей праздника устроили интеллектуальные конкурсы на спортивную тематику, состязания и викторины с розыгрышем призов.

Фото Александры Лебедевой, Евгения Пономарева, Елизаветы Ревякиной, Владислава Чвека, Екатерины Шефер