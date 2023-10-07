Суперлига-2023/2024: превью нового баскетбольного сезона

Пять фаворитов, три «темные лошадки» и четыре «крепких орешка» — рассказываем об участниках турнира

Сегодня, 7 октября, стартует новый сезон в баскетбольной Суперлиге-2023/2024. Впервые в нем выступит и клуб «Челбаскет». Мы внимательно изучили ростеры команд, учли работу клубов на трансферном рынке и пришли к выводу, что наша «Победная стая» вполне может приятно удивить в новой для себя Лиге. Пять фаворитов, четыре претендента и три «темные лошадки» — как минимум 12 команд будут бороться за место в плей-офф.

Фавориты

«Химки» (Московская область)

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

«Иркут» (Иркутск)

БК «Новосибирск»

«Динамо» (Владивосток)

После того, как по итогам прошлого сезона ушли на повышение «Уралмаш» и «Руна», очевидно, что одним из главных фаворитов чемпионата-2023/2024 станут подмосковные «Химки». Мало того, что этой команде удалось сохранить прошлогодний состав, так еще «желто-синие» неплохо усилились.

Александр Гаврилов, Владимир Пичкуров и Илья Карпенков совершенно точно добавили «Химкам» глубину состава. Последний из них, если кто помнит, стал серебряным призером ОИ-2020 в турнире 3×3. Не забудем и то, что командой руководит Андрей Мальцев — один из сильнейших специалистов в Суперлиге.

Еще один коллектив практически без слабых мест. «Темп-СУМЗ» уже давно является старожилом Лиги, за последние 7 лет пять раз (!) финишировал в тройке призеров. И, вне всяких сомнений, будет претендентом на высокие места в новом сезоне.

Летом в клубе затеяли серьезную перестройку, оставив лишь трех игроков прошлогоднего состава (Левшин, Макеев и Артешин). Зато какое качественное усиление получил коллектив из Ревды. Три игрока пришли из подмосковной «Руны» во главе с лучшим первым номером сезона-2022/2023 Виктором Заряжко. Вернулся в «Темп-СУМЗ» из Тамбова Максим Хозяшев, четыре игрока имеют опыт выступлений в Единой лиге ВТБ (Максим Шелекето, Никита Ремизов, Дании Синегубов и Кирилл Попов.

Ростер у «Темп-СУМЗ-УГМК» — пожалуй, лучший во всей Лиге. И если тренерскому штабу удастся создать хорошую командную «химию», то остановить коллектив из Ревды будет очень непросто.

Серьезную и амбициозную команду сколотили в межсезонье и в «Иркуте». Сибиряки, сохранив костяк, точечно усилились. Из Ревды удалось забрать экс-защитника сборной России Максима Колюшкина, позицию центрового усилил Андрей Курцевич из «Уралмаша». Оба будут игроками стартовой пятерки.

Наверняка важную роль в клубе будут играть и два сербских легионера. И если возможности Тарика Брунчевича не очень хорошо известны, то Никола Мишкович может стать MVP всего турнира.

Традиционно никому не будет просто в матчах с «Новосибирском». Подопечные Олега Тена могут отобрать очки у любого соперника. Но вряд ли сибиряков хватит на долгую дистанцию: за медали они побороться могут, за чемпионство — маловероятно.

«Зажигать» на баскетбольном паркете у «Новосибирска» в новом сезоне будут экс-форвард «Руны» Максим Дыбовский и снайпер из Сургута Александр Ершов. На позиции центрового нет альтернативы Андрею Кирдячкину.

Солидную команду сколотили во Владивостоке. За «Динамо» в предстоящем чемпионате сыграют сразу 5 полуфиналистов прошлого сезона Суперлиги: из «Руны» пришли Евгений Карпеко и Федор Ключников, из «Темп-СУМЗ-УГМК» — Егор Бестужев, Артем Кузьмин и Александр Лавников.

Не на последних ролях в «Иркуте» был форвард Кирилл Коновалов. И, конечно, наверняка поможет команде центровой Андрей Десятников. А ведь есть еще у «бело-голубых» и серб Михайло Богданович — универсальный игрок с акцентом на атаку.

С таким набором исполнителей «Динамо» представляется одним из претендентов в борьбе за тройку призеров.

Середняки

«Университет-Югра» (Сургут)

«Купол-Родники» (Ижевск)

БК «Тамбов»

БК «Барнаул»

Хороший и крепкий состав у коллектива из Сургута. Но есть проблема зависимости от лидеров команды. Скажем, на позиции разыгрывающего почти нет альтернативы опытному Сергею Токареву. Но возрастному игроку сложно будет выдерживать плотный график игр и проводить по +30 минут за матч. А если не дай бог травма...

В передней линии у команды полный порядок. Максим Карванен, Алексей Карпеко и Артем Писарчук добавят головной боли любой команде-сопернику. А вот в защите не хватает сильных исполнителей.

Совершенно другая ситуация сложилась у ижевского «Купола-Родники». Здесь, наоборот, мы видим хороший подбор игроков, умеющих защищаться. Василий Мартынов, хорошо знакомый челябинцам Александр Кузнецов и колоритный Антон Бревнов способны «засушить» игру, сковав атакующую мощь соперника. Есть у них и надежные бэкапы.

А вот в линии атаки очень большая нагрузка ляжет на Даниила Карванена и Александра Винника. За их спинами на позициях 4-5 номеров, по сути, никого нет. И в этом главная проблема клуба.

В прошлом году дебютант Суперлиги приятно удивил, сумев выйти в плей-офф. Конечно, и в этом сезоне «волки» будут бороться за место в топ-8. Но есть такое ощущение, что в этот раз им будет сложней выполнить поставленную задачу.

Между тем нам есть за кого болеть и переживать в этой команде. На позиции тяжелого форварда за БК «Тамбов» играет Андрей Логинов. На протяжении двух сезонов он был одним из лидеров «Челбаскета», набирая в каждом из них в среднем 14 очков за игру.

Заводилами атак команды из Барнаула должны стать два опытных игрока-ветерана. Игорь Смыгин и Алимджан Федюшин должны будут повести партнеров за собой, но хватит ли их на долгую дистанцию? Основной костяк команды — молодые и пока еще не обстрелянные в больших играх ребята. Поэтому и попадание в зону плей-офф для БК «Барнаул» можно будет считать удачей.

«Темные лошадки»

БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону)

«Челбаскет» (Челябинск)

«Русичи» (Курск)

Главный козырь коллектива из Ростова — сыгранность. Уже на протяжении нескольких лет основной костяк команды составляют одни и те же игроки. При этом команда будет самой возрастной во всей Лиге. В прошлом сезоне ростовчане преподнесли сюрприз, выиграв Высшую лигу. Причем, сделали это в Челябинске.

За лето команда не сильно изменилась. БАРС-РГЭУ сохранил лидеров и точечно усилился. Из казанского «Уникса» удалось забрать скучающего на скамейке запасных Максима Ткаченко. Позицию атакующего защитника «барсы» усилили опытным Максимом Григорьевым. Алексей Нестеров провел качественный сезон в «Иркуте», белорус Денис Викентьев — в ижевском «Куполе». То есть клуб из Ростова совершенно точно стал сильнее.

Но команда продолжает оставаться очень уж возрастной, а в передней линии вновь будет делать ставку на неувядающую пару Флис — Лидяев. Есть основания полагать, что «барсы» могут приятно удивить и заскочить в плей-офф. Но могут и провалиться, не выдержав баскетбольный марафон физически.

Вот мы и добрались до нашей команды. Почему ее стоит воспринимать «темной лошадкой»? Ответ очевиден. Мы не знаем насколько готов «Челбаскет» к игре в новой для себя Лиге. Челябинцы значительно усилились, вернув своих же воспитанников. Кроме того, усилились точечно, заключив контракты с опытными игроками.

Вероятно, обновленному коллективу понадобится некоторое время на адаптацию в Суперлиге, а также налаживанию игровых связей. Есть ощущение, что «Челбаскет» сможет пробиться в топ-8, а при удачных раскладах даже побороться за пятерку сильнейших.

В Курске, как и в Челябинске, делают ставку на местных игроков. Беда в том, что по своему уровню они пока не готовы биться за высокие места в Суперлиге. В «Русичах» основу составляют молодые игроки. Поэтому и нынешний сезон для команды из Курса — скорее работа на перспективу. Впрочем, если они поймают кураж, то могут преподнести сюрприз.

Аутсайдеры

«Зенит-2» (Санкт-Петербург)

ЦСКА-2 (Москва)

«МБА-МАИ» (Москва)

«СШОР-Локомотив-Кубань» Краснодар

В завершении нашего обзора четыре молодежные команды клубов Единой лиги ВТБ. Все они вряд ли способны замахнуться на высокие места. Даже несмотря на то, что питерский «Зенит-2» и столичный ЦСКА-2 в прошлом сезоне заняли места в середине турнирной таблицы. У этих двух команд больше шансов побороться за топ-10.

Московский «МБА-МАИ» дебютирует в Суперлиге. От него вряд ли стоит ждать подвигов. А вот краснодарская «молодежка» в ряде матчей может приятно удивить. Роль наставника-«дядьки» здесь будет исполнять завершающий свою карьеру Андрей Матеюнас. Наверняка будет много времени проводить на площадке и заявленный за основную команду Егор Сычков.

Вообще перспективы всех четырех команд во многом зависят от того, какое пополнение они будут получать по ходу сезона от основных клубов. Наверняка в домашних поединках они будут усиляться игроками, входящих в систему клуба. Поэтому к поединкам с «дублями» нужно относиться со всей серьезностью.

Коллаж — Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

