Алексею Текслеру презентовали «Дом баскетбола» в Челябинске

Первый в регионе коворкинг-центр открылся на улице Витебская

В Челябинске открылся баскетбольный коворкинг-центр — пространство, которое включает в себя образовательный центр, офис для сотрудников региональной федерации и клуба «Челбаскет», а также место для общения на баскетбольные темы для всех желающих. «Дом баскетбола» накануне презентовали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Главу региона впечатлило то, как обустроен стилизованный офис. Рассказываем, чем он интересен и для чего нужен.

Прежде чем переходить к описанию всего того, чем располагает новый баскетбольный коворкинг-центр, нужно начать с объяснения того, для чего он предназначен. В дословном переводе co-working — это совместная работа. В современной интерпретации это какая-то территория или пространство, в котором люди со схожими интересами встречаются, общаются и работают. Что-то вроде кружка по интересам.

Новоселье в баскетбольном «доме» (именно так пока называют его сотрудники региональной Федерации баскетбола) состоялось неделю назад. Здесь уже работают специалисты организации и клуба «Челбаскет». Сегодня настало время принимать первых гостей. Первым стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Условно «Дом баскетбола» можно разделить на несколько зон. Собственно, сам офис с рабочими местами для сотрудников. Рядом с ним вестибюль и зона для совещаний, из которой можно попасть на небольшую кухню-бар.

И наконец главная «фишка» коворкинг-центра — зона для просмотра видеотрансляций, место для неформального общения между любителями баскетбола. По словам президента Федерации баскетбола Челябинской области Николая Сандакова, она может вместить до 100 человек и именно здесь можно собираться для просмотра гостевых матчей профессиональных челябинских команд.

«Конечно, наш коворкинг-центр прежде всего предназначен для наших сотрудников, которые трудятся во благо баскетбола. Нам важно создавать им комфортные условия для работы. Но мы рады видеть здесь всех неравнодушных к баскетболу людей — болельщиков, тренеров, журналистов», — подчеркнул Николай Сандаков.

Отметим, что создателям проекта удалось передать дух и атмосферу баскетбола. Стилизованные комнаты с атрибутикой, специализированная литература в зонах отдыха, кубки и медали, дипломы и награды... И даже два больших стола в зале для совещаний напоминают о том, где вы находитесь: на них нанесена разметка, прямо как на баскетбольной площадке.

Граффити на стенах с изображением реальных игроков только усиливают впечатление и создают приятную домашнюю обстановку. Эти рисунки, кстати, делал основатель компании Graffiti Russia Павел Щеклеин, известный своей любовью к баскетболу, неоднократный призер региональных турниров 3×3.

Разумеется, оценил по достоинству «дом» баскетбола и Алексей Текслер. Он внимательно осмотрел все помещения. Показалось, что именно chillout-зона на него произвела наибольшее впечатление. В ней Николай Сандаков и рассказал об особенностях коворкинг-центра, а также рассказал о концепции развития баскетбола до 2030 года.

Директор по маркетингу ФБЧО Евгения Игнатова также презентовала главе региона открывшийся новый баскетбольный портал. Этот ресурс призван объединить вокруг себя всех любителей баскетбола в регионе.

Алексей Текслер пожелал собравшимся успешной и продуктивной работы, выразив уверенность, что коворкинг-центр поможет его сотрудникам выполнять амбициозные и высокие задачи во благо баскетбола.