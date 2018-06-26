/ Суперкубок «НОВАТЭК» остался в России

Поединок прошел между сборными Челябинска и Костромы.

В самом сердце столицы, на Красной площади на площадке специального парка футбола «Чемпионат мира — 2018» 22 июня состоялся матч за Суперкубок «НОВАТЭК».

Поединок по мини-футболу прошел между сборной Челябинска и Костромы и их сверстниками из Италии, командой Cattolica Virtus из города Флоренция. В состав нашей сборной вошли победителей областных соревнований среди команд общеобразовательных организаций на Кубок «НОВАТЭК» 2004−2005 годов рождения. Челябинскую область представляла команда Краснооктябрьской школы из Аргаяшского района во главе с тренером Андреем Соломатиным.

Напряженный матч длился два тайма по 25 минут. В итоге сборная одержала непростую победу со счетом 5:4. Победный гол забил южноуралец Артур Абубакиров.

Ребята получили невероятный опыт игры против сверстников из страны, где футбол — практически вторая религия. Настроение матча задала особая атмосфера, которая царит сейчас в столице, принимающей Чемпионат мира по футболу. Накануне игры ребята посетили фан-зону на Воробьевых горах, где вместе с тысячами поклонников футбола погрузились в обстановку праздника.

— Игра на Красной площади во время чемпионата мира — это историческое событие, — отметил генеральный директор «НОВАТЭК- Челябинск» Вадим Ромасенко. — Эта матч запомнится навсегда и нам, организаторам, и, конечно же, юным футболистам, триумфаторам Суперкубка «НОВАТЭК».