/ Футбольные финты продемонстрировала пенсионерка из Чесменского района

Женщина не расстается с кожаным мячом.

Валентина Дубовец из Чесменского района известна в поселке как королева футбола. В свои 64 года женщина с легкостью орудует кожаным мячом. Пенсионерка выполняет знакомые с детства финты и уверенно бьет по воротам. Для местной детворы тетя Валя опытный наставник. Сможет и пас отдать, и гол забить. Всю свою сознательную жизнь женщина увлекается футболом.

Это все с детства. Когда мы были маленькими, нечем было в деревне заниматься. Раньше не было ни телевизора, ни радио. Мы с мальчишками бегали, гоняли футбол, играли в лапту. В школьные годы играли в баскетбол и волейбол. А сейчас внуки мне не дают забывать все это. — рассказала сайту «Первый областной» Валентина Дубовец.

Вместе с внуками футболистка Валентина сейчас болеет за сборную России на Чемпионате мира. Всей семьей они смотрят каждый матч, делают прогнозы на предстоящие игры и надеются на победу нашей команды.