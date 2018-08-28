/ Промышленных партнеров ищет «Новатэк» в Челябинске

Руководство «Новатэк» выбрало Челябинск площадкой для переговоров с ведущими промышленными предприятиями России. Интерес у газовой компании вызвали производители проката, металлоконструкций и трубной продукции. Председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона приветствовал губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что большая часть интересов компании сосредоточена на Урале, ведь он является мощным промышленным регионом.
Считаю важным оценить перспективы нашей совместной работы с точки зрения мощного потенциала Челябинской области. Помимо традиционной линейки предложений предприятий металлургического комплекса, в регионе имеется крупный набор современных компетенций, представленных кластерами машиностроения, приборостроительной и подъемной техники, производством металлоконструкций и различных видов проходческой техники. — сказал Борис Дубровский.
Взаимодействие предприятий и компании «Новатэк» пройдет в рамках круглых столов, организованных на встрече «Вовлечение российской промышленности в СПГ-проекты „Новатэк“».
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