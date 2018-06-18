/ Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках

Свадебным флешмоб в центре города.

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Представительницы прекрасного пола со всего Южного Урала собрались в минувшие выходные в Магнитогорске. Участницы флешмоба в свадебных нарядах разгуливали по городу, катались на байках и аттракционах. В белых туфлях и ажурных платьях невесты сыграли даже в футбол, поддержав тем самым Чемпионат мира.

Свадьба — значительное мероприятие для каждой девушки. У кого-то она была раз в жизни, такие участницы хотят примерить на себя образ еще раз. А кто-то хочет почувствовать себя невестой впервые. — рассказала сайту «Первый областной» организатор Людмила Лебедева.

Главное условие «Парада невест» — быть в нарядном платье, с прической и отличным настроением. Приятным воспоминанием о красивом флешмобе станут кадры с фотосессии.