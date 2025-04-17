Супербой с Альваресом и еще пять крутых поединков боксера Сергея Ковалева

В 42-летнем возрасте россиянин принял решение повесить перчатки на гвоздь

Завтра, 18 апреля, свой последний бой в карьере проведет боксер Сергей Ковалев. Экс-чемпион мира в 42-летнем возрасте на челябинском ринге сразится с немцем Артуром Манном, после чего повесит перчатки на гвоздь. Россиянин бился с такими легендами, как Бернард Хопкинс, Сауль Альварес, Андре Уорд и многими другими топовыми боксерами современности. Корреспондент ИА «Первое областное» вспоминает самые важные и зрелищные бои в карьере челябинского бойца.

17.08.2013 г. Сергей Ковалев vs Натан Клеверли (Великобритания)

Место: Кардифф (Уэльс). Победа техническим нокаутом в 4-м раунде

Это был первый по-настоящему серьезный бой для Ковалева на профессиональном ринге. Крашера в 2013 году почти никто не знал. Хотя у россиянина уже и был неплохой бэкграунд из 21 победного боя при 1 ничьей. А противостоял нашему земляку не знавший поражений на профи-ринге (26 побед) британец Натан Клеверли.

Бой прошел в Кардиффе (Уэльс) 17 августа. Искушенная публика ждала победы от своего земляка. Но все пошло не по сценарию уже в самом начале боя. Сергей Ковалев в первых двух раундах обрушил шквал ударов по сопернику. В третьем — отправил того в нокдаун, в четвертом — победил техническим нокаутом. Судья посчитал, что публике хватит смотреть избиение, и остановил бой.

Интересно, что этот поединок изначально предложила провести команда Клеверли. Она была уверена, что у себя дома не знающий поражений британец уверенно победит и сохранит у себя титул чемпиона мира по версии WBO. Просчитались, так бывает. Ну а наш земляк забрал себе первый пояс. Не самый престижный, но вполне себе уважаемый в боксерском мире. Но самое важное — заставил обратить на себя внимание.

09.11.2014 г. Сергей Ковалев vs Бернард Хопкинс (США)

Место: Атлантик-Сити (США). Победа по очкам в 12 раундах

Бернард Хопкинс, без преувеличения, легендарный боксер. Выйти в ринг — уже почетно, подраться (а не взять автограф!) — тем более. Многие эксперты полагали, что звездный час в карьере американца давно позади. Но опытный ветеран умудрился в почтенном возрасте поставить на место Тейвориса Клауда и Бейбута Шуменова, забрав чемпионские титулы по двум престижным версиям — WBA и IBF.

В ноябре 2014-го великому и ужасному Хопкинсу было 49 лет! Но даром что ли американец бился с топовыми соперниками и даже побеждал великого Оскара Де Ла Хойю? Даже в этом возрасте он представлялся грозным и опасным соперником для Ковалева. Но на деле вышло все иначе.

Тренерский штаб россиянина выбрал очень правильную тактику на поединок. В каждом из 12 раундов Крашер был сильнее. Он просто деклассировал оппонента, не дав ему и шанса. Это как раз тот случай, что победа по очкам в боксе может быть важнее любого нокаута. 120:107, 120:107 и 120:106 — все судьи были на стороне россиянина.

После этого боя Сергей Ковалев стал обладателем трех чемпионских поясов в полутяжелом весе — WBO, WBA, IBF. Еще одним титулом владел кубинец Адонис Стивенсон. Кстати говоря, он умело и мастерски избегал объединительного боя с россиянином, так и не дав ему осуществить свою мечту — стать абсолютным чемпионом мира. Впрочем, это уже немного другая история.

19.11.2016 г. Сергей Ковалев vs Андре Уорд (США)

Место: Лас-Вегас (США). Поражение по очкам в 12 раундах

После исторической победы над Бернардом Хопкинсом россиянин за два года успешно провел четыре защиты чемпионского титула. Самым опасным оппонентом представлялся малавиец Айзек Чилемба. Но и его Сергей Ковалев, пусть и не без проблем, но победил. И вот Крашера ждал американец Андре Уорд — боец топового уровня, который на тот момент одержал 30 побед в 30 поединках.

Этот поединок вызвал в США огромный интерес. Не случайно он проводился в Мекке профессионального бокса — фешенебельном Лас-Вегасе. Фаворитом в противостоянии букмекеры называли американца. Но и здесь Крашер показал крутой нрав и физическую готовность, уже во втором раунде отправив соперника в нокдаун. Зал загудел, не веря своим глазам, — один из лучших боксеров современности оказался в шаге от того, чтобы потерпеть досрочное поражение.

Но Уорд пришел в себя, выровнял поединок и, как показалось, чуть лучше провел концовку. Схватка продлилась все 12 раундов, судьи с минимальным перевесом отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113.

Сергей Ковалев был зол: не согласился с решением судей. Спустя полгода состоялся матч-реванш... Андре Уорд в нем был значительно лучше, но победил вновь при спорном судействе. В 8-м раунде американец провел неплохой удар справа, потряс россиянина. Но добил оппонента после серии ударов ниже пояса. Рефери остановил бой явно преждевременно.

04.08.2018 г. Сергей Ковалев vs Элейдер Альварес (Колумбия)

Место: Атлантик-Сити (США). Поражение нокаутом в 7-м раунде

Еще один топовый поединок, в котором россиянину противостоял не знавший поражения соперник. Колумбиец Элейдер Альварес подошел с 24 победами к поединку с Крашером. Однако сам поединок получился не самым зрелищным. В первых трех раундах оппоненты не проявляли агрессии в атаке, прощупывая друг друга.

В четвертом Ковалев резко взвинтил темп, пару раз крепко попал в голову колумбийца. В следующих двух раундах наш земляк закрепил преимущество. Казалось, вот-вот — и оппонент окажется на настиле ринга. Но все изменилось в 7‑м раунде, когда Сергей пропустил короткий, но крепкий удар правой. Затем был еще нокдаун, а затем и поражение нокаутом. Впервые россиянин проиграл таким образом (не путать с ТКО. — Прим. авт.). Правда, спустя полгода он возьмет у колумбийца реванш, выиграв у него по очкам в 12 раундах.

24.08.2019 г. Сергей Ковалев vs Энтони Ярд (Великобритания)

Место: Челябинск (Россия). Победа техническим нокаутом в 11-м раунде

Бой Крашера в родном городе на арене «Трактор» — что может быть лучше для ценителей бокса на Южном Урале? Тем более что для нашего земляка это была обязательная защита титула чемпиона WBO. И соперник оказался серьезным — на тот момент еще не побежденный британец Энтони Ярд.

Бой получился очень зрелищным и примерно равным. Сергей Ковалев чаще и больше попадал, выигрывал поединок, но в 8-м раунде Ярд сильно потряс россиянина и был очень близок к досрочной победе. К счастью, этого не случилось: Крашер выстоял, перехватил инициативу, а в 11‑м раунде отправил британца в тяжелый нокаут ударом слева.

02.11.2019 г. Сергей Ковалев vs Сауль Альварес (Мексика)

Место: Лас-Вегас (США). Поражение нокаутом в 11-м раунде

Еще один Альварес, но уже мексиканский и по имели Сауль — пожалуй, самый грозный и сильный соперник, с которым когда-либо дрался Сергей Ковалев. К ноябрю 2019 года у него было 52 (!) победных поединка при одном поражении от великого Флойда Мэйвезера-младшего. А еще за плечами чемпионские пояса в трех разных весовых категориях.

Ковалеву тогда было 36 лет, Альваресу — 29... Разница в возрасте не могла не сказаться на поединке двух великих чемпионов. Разница лишь в том, что первый из них уже сходил на нет, второй был в лучах славы и перспективами стать абсолютным чемпионом.

Сила и мощь в ударах россиянина пропала уже ближе к середине боя. Альварес, напротив, добавлял с каждым раундом. В конце поединка Сергей выглядел уставшим. В 11-м раунде случилось неизбежное: Ковалев пропустил трижды подряд, потерпев поражение нокаутом.

Тот бой стал началом конца. Многие эксперты в открытую говорили (и не без оснований!), что в таком возрасте у Ковалева уже очень мало шансов на то, чтобы вновь выйти на титульный поединок. В таком возрасте сделать это практически невозможно.

Вместо эпилога. Были у Сергея Ковалева и другие серьезные оппоненты. Среди них Габриэль Кампильо, Корнелиус Уайт, Исмаил Силлах, Седрик Анью, Блэйк Капарелло, Жан Паскаль, Тервел Пулев... Все это крепкие и титулованные бойцы, наделавшие немало шума на профессиональном ринге. И это еще больше подчеркивает величие Крашера. Он принимал любой вызов, не боялся никого (кубинцу Стивенсону еще раз отдельный привет)!

Завтра мы вновь увидим нашего земляка в ринге. И не где-нибудь, а в Челябинске! Да, боксер уже не тот, но так ли это важно здесь и сейчас? У нас есть хороший повод проводить великого чемпиона и пожелать ему успехов вне ринга.

41 бой: 35 побед (из них 29 — нокаутом), 5 поражений (3 — нокаутом), 1 ничья — достойный послужной список. Завтра у 42-летнего боксера будет 42-й бой. И он обязательно должен быть победным!

Фото: topring.com, wbaboxing.com, wboboxing.com, boxrec.ru

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)