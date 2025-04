Стали известны все участники вечера профессионального бокса в Челябинске

18 апреля во дворце спорта «Юность» проведут 10 боев

Завтра, 18 апреля, в Челябинске состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет заключительный поединок в карьере Сергея Ковалева. Однако помимо боя с его участием зрителям есть на кого и на что посмотреть — на челябинском ринге состоятся еще девять поединков, в том числе с топовыми боксерами. Публикуем полный состав пар участников.

Начнется вечер профессионального бокса в Челябинске с андеркарда, то есть менее ожидаемых поединков у любителей единоборств. Но все это весьма условно, зачастую такие бои получаются не менее зрелищными, чем главные события турнира. В программу вошли семь таких поединков.

Челябинским зрителям будет кого поддержать. Так, выйдут в ринг местные боксеры, среди них — Тамерлан Касымов и Ахмадшох Махмадшоев, а также кубинец Луис Мигель Байона, представляющий промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн». Их соперниками станут соответственно Камил Раджабов (Ульяновск), Артем Пугач (Москва) и Валерий Данилогорский (Сыктывкар).

Наверняка вызовет большой зрительский интерес и женский бой, в котором встретятся лицом к лицу Альбина Молдажанова из Тюмени и дагестанская спортсменка Нурият Алибекова. Фаворитом в этом противостоянии представляется сибирячка.

Советуем обратить внимание на перспективного боксера из Костромы Сергея Лубковича. Он на профессиональном ринге провел 19 боев и пока еще не знает поражений. Это очень интересный и технически одаренный боксер, разноплановый и универсальный. Его соперником в 7-й паре станет Сайджимшид Джафаров.

Вечер бокса IBA. PRO-2 в Челябинске. 18 апреля. ДС «Юность»

Состав пар:

1-й бой. 71 кг (4 раунда). Луис Мигель Байона (Куба) vs Валерий Данилогорский (Россия, Сыктывкар)

2-й бой. 67 кг (6 раундов). Тамерлан Касымов (Россия, Челябинск) vs Камил Раджабов (Россия, Ульяновск)

3-й бой. 63,5 кг (6 раундов). Карен Соловьев (Россия, Сочи) vs Ислам Колоев (Россия, Назрань)

4-й бой. 66 кг (6 раундов). Альбина Молдажанова (Россия, Тюмень) vs Нурият Алибекова (Россия, Махачкала)

5-й бой. 67 кг (6 раундов). Ахмадшох Махмадшоев (Россия, Челябинск) vs Артем Пугач (Россия, Москва)

6-й бой. 63,5 кг (6 раундов). Ваге Саруханян (Россия, Сочи) vs Нуртаз Ажбенов (Казахстан)

7-й бой. 71 кг (6 раундов). Сергей Лубкович (Россия, Кострома) vs Сайджамшид Джафаров (Узбекистан)

Основной кард:

8-й бой. 90,7 кг (6 раундов). Андрей Стоцкий (Россия) vs Мадияр Саидрахимов (Узбекистан)

9-й бой. 90,7 кг (10 раундов). Тимур Бибилов (Россия) vs Джошуа Васике (Кения)

10-й бой. 90,7 кг (10 раундов). Сергей Ковалев (Россия) vs Артур Манн (Германия)

В программу основного карда вечера вошли три поединка. Здесь будут представлены битвы тяжеловесов, а значит, велика вероятность нокаутирующих ударов. Челябинцы смогут поддержать Андрея Стоцкого, его оппонентом станет узбек Мадияр Саидрахимов.

В со-главном событии вечера бокса в Челябинске россиянин Тимур Бибилов проведет 10-раундовый бой за пояс WBA Asia Centrаl в первом тяжелом весе против Джошуа Васике из Кении.

Ну и наконец, в главном бою вечера свой последний поединок в карьере проведет челябинец Сергей Ковалев. Экс-чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе встретится в ринге с немцем Артуром Манном. На кону этого 10-раундового поединка будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе. Накануне этого поединка мы вспомнили самые важные и значимые бои Сергея Ковалева в карьере.

Вечер профессионального бокса в Челябинске состоится завтра, 18 апреля, во дворце спорта «Юность». Он начнется в 19:00. Организаторами выступят Федерация бокса России, промоутерская компания «УралБоксПромоушн» и Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

