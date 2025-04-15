Боксер Сергей Ковалев открыл Всероссийский турнир «Кубок Танкограда» в Челябинске

В турнире примут участие более 100 участников из 33 регионов

В Челябинске стартовал Всероссийский турнир «Кубок Танкограда». На третий по счету турнир прибыли более 100 участников из 33 регионов. В течение пяти дней они будут биться за победу в 13 весовых категориях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открыл турнир наш самый титулованный боксер-профессионал, экс-чемпион мира Сергей Ковалев. Спортсмен был в центре внимания, фотографировался со всеми на память, а еще дал интервью маленькому Льву Шафигину. У мальчика редкое заболевание — синдром Барта.

«Нужно верить в себя, ставить правильные цели и задачи. Быть хорошим примером для других. Ты — большой молодец и истинный чемпион», — сказал боксер мальчику, пожелав ему крепкого здоровья.

Добавим, Ковалев прибыл на родину не просто так: 18 апреля во дворце спорта «Юность» он проведет свой заключительный бой на ринге — его соперником станет немец Томас Манн. Боксер сообщил, что рад завершить свою профессиональную карьеру в родном городе, настраивается на 12-раундовый поединок и волнения перед выходом на ринг у него нет.

«Мне 42 года, в моей карьере было столько боев! Не до волнений. Хочется просто подарить челябинцам красивый бой, завершить его победой», — добавил экс-чемпион мира.