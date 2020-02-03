«Суди по-честному. Если наша команда проиграет, тогда уж извини»: арбитр рассказал о хоккее 90-ых

Хоккейный рефери поведал историю, граничащую с беспределом.

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Известный хоккейный арбитр Александр Иванюк рассказал в программе «Свободный лёд» историю из 90-х, когда не только хоккей, но и страна в целом переживала не лучшие времена. По словам Иванюка, в своей судейской практике ему неоднократно приходилось сталкиваться с элементами беспредела.

«Если брать наши „лихие девяностые“ годы, то бывало когда в номер к судье приходили ребята и говорили: „Суди по-честному. Если наша команда проиграет, тогда уж извини“. Тогда приходилось сразу же обращаться к руководству клуба, в Лигу звонить о том, что вот так и так, происходят такие моменты — как быть? Ну и тут же все наводили порядок, и, в принципе, чтобы кого-то где-то зацепили и избили, такого не было. Поскольку раньше за логистику перемещения арбитров, как правило, отвечал администратор одной из команд, он вполне мог намекнуть, мол давай без фокусов, а то возьму билет с парнями в одном купе... Разные случаи были», — рассказал Иванюк.

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