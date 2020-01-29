Темой нового выпуска «Свободный лёд» станет судейский вопрос

Программа выйдет 29 января в 20:30 на телеканале ОТВ.

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Темой нового выпуска хоккейного шоу «Свободный лёд» станет судейский вопрос. Гости в студии: экс-нападающий «Трактора» Максим Якуценя, известный хоккейный арбитр, обладатель «Золотого свистка», участник первого российского Матча Звёзд Александр Иванюк, а также болельщики чёрно-белых. Они обсудят актуальные темы, связанные с судейством.

По словам Максима Якуцени, в бытность игрока он никогда не спорил с судьями.

«Я с судьями стараюсь никогда не спорить, ведь они всё равно из-за этого не отменят своё решение. Бывало, конечно, что удаляли меня за излишнюю вспыльчивость. Что-то скажешь в „горячке“, а потом, когда сидишь десять минут на скамейке штрафников, осознаёшь, что не надо было этого говорить судьям. За неприятные разговоры в их адрес всегда давали дисциплинарный штраф. Хотя, в принципе, мне кажется, что сейчас за это стали судить более строго. Если раньше за разговоры тебя могли сначала предупредить, то нынче сразу карают штрафными минутами», — сказал игрок.

По мнению арбитра Александра Иванюка, судья должен сохранять нейтралитет, не поддаваясь эмоциям.

«Болельщик всегда прав. Он платит деньги и ему нужно подавать зрелище. Поэтому он всегда считает себя правым, знатоком правил и так далее, хотя это по жизни совсем не так. А судья — он нейтральный человек. Вот великий Домбровский, когда я ещё только начинал судить, он сразу же мне определил: вот есть красные, а есть белые, и твоя задача чтобы они выполняли правила, а научить их правилам — задача тренера. Вот и пусть разбирается тренер со своими игроками, тебе это не надо. Вот они выполняют правила — пусть играют без удалений, не выполняют — значит, будут удаления. Поэтому ни у одного судьи нет желания „влазить“ в игру или что-то там такое вытворять», — рассказал Иванюк.

Как отметил автор проекта Константин Устьянцев, основной задачей выпуска было провести ликбез по многим моментам свода хоккейных правил для болельщиков, а также ответить на запросы от болельщиков по поводу спорных эпизодов в мачтах с участием ХК «Трактор». В частности, незасчитанной шайбы в исполнении Лукаша Седлака в ворота «Салавата Юлаева», отменённый гол в ворота «Нефтехимика», и другие эпизоды, которые вызвали вопросы.

«Зрители давно просили нас поднять вопрос по спорным судейским решениям, с удовольствием это делаем. Нужно помнить, что судьи не боги, они точно такие же люди, и имеют право на ошибку. Но, тем не менее, у нас есть к ним вопросы, на которые мы рассчитываем получить ответ», — заявил Устьянцев.

Смотрите новый выпуск хоккейного шоу «Свободный лёд» 29 января в 20:30 на телеканале ОТВ.