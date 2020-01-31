«Охоты на судей нет, это полный бред»: эксперты поговорили о том, почему бьют хоккейных рефери

Они поделились об этом в эфире программы «Свободный лёд».

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Бывший нападающий хоккейного клуба «Трактор» Максим Якуценя в рамках шоу «Свободный лёд» выразил уверенность, что участившиеся в КХЛ эпизоды, когда игроки наносят травмы арбитрам, являются случайностью.

По словам Якуцени, никакой охоты на судей не ведётся, а возникшие эпизоды — стечение обстоятельств, в которых не было злого умысла.

Напомним, на этой неделе в КХЛ было зафиксировано сразу несколько случаев атак на судью во время проведения матча. Нападающий «Авангарда» Брэндон Макмиллан, защитник «Амура» Максим Игнатович и форвард рижского «Динамо» Андрис Джериньш по итогам столкновений с арбитрами подверглись дисциплинарному наказанию.

Отвечая на вопрос ведущего Константина Устьянцева, который провёл параллель между тем, что судей запретили критиковать и теперь их начали бить, экс-игрок «Трактора» занял сторону хоккеистов, и назвал нанесение травм арбитрам нелепой случайностью.

«Не думаю, что в мыслях хоккеистов присутствует намерение, чтобы умышленно нанести судье травму. Охоты на судей нет, это полный бред», — сказал Максим Якуценя.

При этом, у второго эксперта в дискуссии — известного арбитра Александра Иванюка — по некоторым эпизодам мнения с Якуценей разошлись. По его словам, игроки имели возможность избежать столкновения, но не сделали этого.

«В одном из представленных моментов, судья не видел игрока, а игрок видел судью и мог бы в эту, буквально, секунду пропустить его и выйти со скамейки. То есть он умышленно пошёл в физический контакт, хотя знал, что ему не будет больно, а судье он нанесёт эту боль. Может, он был тогда на эмоциях, что его удалили, и он был не согласен с этим, а на этих эмоциях он и выскочил, решив таким образом отомстить за удаление. Но судья-то этот был линейным, который не удаляет игроков. Я думаю, что хоккеист всё-таки здесь был не прав», — сказал Иванюк

Чем закончилась полемика в вопросе» намеренно ли игроки бьют судей?», смотрите в рамках нового выпуска хоккейного шоу «Свободный лёд».