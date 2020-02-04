«Судей штрафуют за ошибки и наказывают финансово»: эксперт о штрафных санкциях для арбитров

Каким должен быть арбитр в КХЛ и ВХЛ?

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Известный хоккейный арбитр, обладатель"Золотого свистка«, а также участник первого российского Матча звёзд Александр Иванюк, в интервью программе «Свободный лёд» рассказал о штрафных санкциях применяемых к судьям. По словам Иванюка, существует целая система, согласно которой арбитр, который регулярно допускает ошибки, рискует быть понижен в должности.

«Если ошибка арбитра повлияла на исход матча, его наказывают финансово, а также играми. То есть ему дают меньше игр, отстраняют от их обслуживания. Допустим, вот у тебя уже было такое нарушение, за которое на первый раз вынесли предупреждение. Следующая игра — ты опять допускаешь ту же ошибку, которая повлияла на исход матча. После этого тебя, естественно, наказывают деньгами и количеством игр. И эти методы очень чувствительны для любого арбитра. А уже в худшем случае, если ты опять продолжаешь, и опять такая же ситуация, то тебя могут просто перевести в низшую лигу», — делится Иванюк.

Именитый арбитр поделился мнением, что настоящий судья должен и сам поиграть в хоккей, прежде, чем выходить на лед в полосатой майке. Он должен не только знать правила игры, но и понимать самих спортсменов.

«Вот я говорю так, что если судья в своё время дошёл до команды мастеров (сегодня это может быть хотя бы молодёжная хоккейная лига), он понимает хоккей изнутри. А если ты пришёл из детского хоккея или там „Золотой шайбы“... Да, ты знаешь правила, у тебя интеллект расширен. Но вот отделить умысел от игрового момента у тебя возникают сложности, и тебя не понимают игроки и тренеры. Вот тут очень сложно, и редко кто становится таким судьёй, вышедшим, будем так говорить, из „Золотой шайбы“. А когда ты поиграл, дошёл до команды мастеров, ты всё равно хоккей изнутри понимаешь и знаешь его, и ты видишь, где идёт нарушение, а где это просто игровой момент, где игрокам нужно просто терпеть, потому что это хоккей, в котором присутствуют силовые приёмы. Поэтому у меня такое мнение, что судья должен, до того как стать судьёй, поиграть в хоккей, чтобы изнутри его знать. Тогда ты можешь быть одним из лучших судей страны», — рассказал Иванюк.

Посмотреть очередной выпуск хоккейного шоу «Свободный лёд» — 3: судейский вопрос, вы можете здесь.