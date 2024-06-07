Студенты УралГУФК выиграли областную универсиаду вузов

Состязания прошли по 25 видам спорта

В Челябинской области подвели итоги областной универсиады вузов. Более полугода, с сентября по июнь, более 3000 студентов из 17 команд региона боролись за медали в 25 видах спорта. Победу в общем зачете одержали студенты УралГУФК. Второе и третье места заняли команды ЮУрГУ и ЧелГУ, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В универсиаде среди организаций высшего образования Челябинской области приняли участие 17 команд. В командном зачете они были разделены на две группы. В первой состязались вузы с численностью студентов очной формы обучения свыше 2000 человек, во второй — оставшиеся образовательные организации.

Состязания стартовали в сентябре прошлого года и завершились накануне. В общей сложности прошли турниры по 25 видам спорта. В них приняли участие более 3000 студентов.

Наиболее массовые и представительные состязания прошли по волейболу, легкой атлетике, мини-футболу и многоборью комплекса ГТО. В них приняли участие практически все вузы региона. Впервые в этом учебном году в универсиаду включили соревнования по спортивному ориентированию и компьютерному спорту.

В состязаниях среди вузов первой группы победу одержали студенты УралГУФК, опередившие соответственно команды ЮУрГУ и ЧелГУ. В шаге от пьедестала остановилась сборная МГТУ им. Носова из Магнитогорска.

Универсиада вузов. Первая группа. Командный зачет:

1. УралГУФК;

2. ЮУрГУ;

3. ЧелГУ.

Во второй группе самыми активными участниками универсиады стали спортсмены Южно-Уральского технологического университета и Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. А победу здесь одержала команда Уральского филиала Российского госуниверситета правосудия (УФ РГУП).

Универсиада вузов. Вторая группа. Командный зачет:

1. УФ РГУП;

2. МИДиС;

3. ЧГИК.

Победителей и призеров областной универсиады вузов наградят по традиции в декабре этого года на празднике «Звезды студенческого спорта».