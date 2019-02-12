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/ Специалист из Новой Зеландии поможет в строительстве трассы к Кубку мира по фристайла

Специалист из Новой Зеландии поможет в строительстве трассы к Кубку мира по фристайла

Тод Мейн по достоинству оценил подготовку «Солнечной долины» к соревнованиям.
вчера в 17:58
  |  Спорт

Специалист из Новой Зеландии Тод Мейн займется завершением строительства трассы этапов Кубка мира FIS по фристайлу, который пройдет в «Солнечной долине» 23 и 24 февраля. Как отмечают организаторы соревнования, сейчас строительство находится в завершающей стадии: ведутся работы по подготовке полотна, уже готова часть препятствий. Перепад высот составит 285 метров, протяженность — 1200 метров, а на самой трассе будет построено 20 фигур.

Для разных участков трассы используется различная техника. В связи с новыми тенденциями трасса строится таким образом, чтобы снизить скорость спортсменов, но добавить зрелищности в заезды путем увеличения контруклонов и препятствий. После завершения международных соревнований по этой трассе смогут спуститься туристы с разным уровнем подготовки, даже дети. — отметил главный архитектор трассы Алексей Иванов.

В прошлые годы строительством трассы занимались российские специалисты. В 2019 году команду усилил специалист из Новой Зеландии Тод Мейн. Он уже отметил южноуральское гостепреимство и профессионализм местной команды строителей.

Я занимаюсь подготовкой трасс уже 20 лет, посетил множество курортов: в Новой Зеландии, Италии, Швейцарии, Турции, Аргентине. Могу с уверенностью сказать, что «Солнечная долина» является одним из лучших — здесь не такие большие горы, как, например, в Европе, но оснащение, техническое сопровождение и профессионализм, с которым подходят здесь к стройке, на высоте. — сказал Тод Мейн.

Строительство трассы завершится уже совсем скоро, после чего начнется ее тестирование. Финальный тест проведут Международная лыжная ассоциация и Федерация фристайла России прямо перед приездом спортсменов 19 февраля.

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