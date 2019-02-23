/ Россиян нет среди победителей первого финального дня этапа Кубка мира по ски-кроссу

Оба дня соревнований проходят в режиме онлайн.

Первый финальный день этапа Кубка мира по ски-кроссу завершился в «Солнечной долине». Россиян не оказалось в числе победителей: женщины в финальную часть соревнований не квалифицировались, так что борьба шла между Сандрой Неслунд, Андреей Лимбахер, Фанни Смит и Мариэль Томпсон. В итоге победу одержала швейцарка Смит. У мужчин победителем стал фаворит квалификационных заездов.

Мужской финал тоже выдался сильным по составу, однако один из фаворитов Алекс Фива выбыл из борьбы за медали. Золото в итоге выиграл лидер зачета Кубка мира Бастьен Мидоль — победа в «Солнечной долине» стала для него первой в сезоне, ранее он выше второго места не поднимался. — сообщают представители Федерации фристайла России.

Российский спортсмен Сергей Ридзик не прошел дальше 1/4. Он проиграл немецкому спортсмену Паулю Эккерту, это подтвердил фотофиниш.

Напомним, этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет также 24 февраля. Медиахолдинг ОТВ организовал прямую трансляцию на телеканале, сайте 1obl. tv и в социальных сетях. Начало финальных соревнований в 12:50.