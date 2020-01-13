Открыта продажа билетов на этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет турнир в четвертый раз.

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23 февраля в Миассе на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Зрители уже могут приобрести билеты на зрелищные соревнования.

Традиционно в этапе Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» принимают участие порядка сотни участников из 18-20 стран. Символом южноуральского этапа уже стали короны, которые получают победители соревнований.

Гостей турнира ждут не только трюки от спортсменов, но и яркая развлекательная программа.

«Для зрителей организаторы подготовили яркие развлечения. На сцене выступят творческие коллективы, танцевальные коллективы, также будет организована ярмарка, фуд-корт и тематические зоны от партнеров. Сам курорт „Солнечная долина“ будет работать в обычном режиме. После просмотра соревнований, гости могут покататься по большинству горнолыжных трасс», — сообщили в Министерстве спорта Челябинской области.

Уже открыта продажа билетов на этап Кубка мира по фристайлу. Их стоимость варьируется от 100 до 700 рублей. Детские билеты стоят символические 100 рублей. На финальные заезды спортсменов 23 февраля минимальная цена взрослой проходки — 250 рублей. Также в продаже имеется VIP категория билетов стоимостью в 3500 тысячи рублей.

Добавим, что в прошлом году соревнования в Миассе посмотрели около 13 тысяч зрителей.