Южноуралец отправился в кругосветное путешествие автостопом

Сейчас житель Кыштыма остановился в Ульяновске, откуда планирует отправиться в Китай.

Сергей Мартышкин из Кыштыма уже почти год путешествует автостопом по России и другим странам. 9 июля прошлого года он решил совершить «большое бродяжническое путешествие, которое должно стать кругосветным». О покоренных точках и дальнейших планах южноуралец сообщает в своей группе во «ВКонтакте».

Парень путешествует не только на попутках, но и в товарных вагонах, в которые запрыгивает без спроса работников железных дорог. За прошедший год Сергей успел посетить Грузию, Армению, Турцию, а также Крым. Совсем недавно южноуралец заглянул и в Челябинск.

В родных краях он надолго не задержался: непростая любовная история вынудила Сергея приехать в Ульяновск. Успешно справившись с «амурными делами», наш путешественник решил отправиться Китай. Добраться туда он планирует также на поездах и машинах, однако успеть сделать это необходимо до 14 сентября, пока не закончился срок действия его китайской визы.

Редакция сайта «Первый областной» желает Сергею удачи в его путешествии. Подробности новой поездки отважного южноуральца совсем скоро читайте на 1obl.ru.